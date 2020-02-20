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На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Общество Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов» Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.

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Экономика Силуанов оценил потери России от снижения товарооборота с Китаем Снижение товарооборота с Китаем из-за распространения коронавируса приводит к потере для России 1 млрд руб. в день, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.

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Шоу-бизнес Пиар-менеджер Бузовой опроверг слухи о ее прыжке со сцены в толпу Появившийся ранее снимок назвали "совершенно старым" Представитель Ольги Бузовой прокомментировал сообщения СМИ о том, что певица на концерте в Брянске прыгнула со сцены, но ее никто не поймал, сообщают "Брянские новости".