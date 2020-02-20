Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНа Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн. В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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Лососёвое эмбарго: США насолили, но Дальнему Востоку не помогли

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Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго

Газета.Ru07:40

Рыбаки Аляски назвали потери из-за введенного Россией продэмбарго

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Коммерсантъвчера в 21:47

Рыбпром Аляски пострадал от российского эмбарго и импорта морепродуктов

Ведомостивчера в 21:36

На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

РИА Новости04:40
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Общество

Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
РИА Новости 06:39
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Турция запросила у США установки Patriot «для сдерживания России»

Профиль 09:56
Экономика

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 09:06
Общество

Протестующих против эвакуации украинцев из Уханя начали задерживать

На Украине начали задерживать протестующих против размещения на карантин лиц, эвакуированных из китайского Уханя.
Lenta.ru 10:35
Экономика

Силуанов оценил потери России от снижения товарооборота с Китаем

Снижение товарооборота с Китаем из-за распространения коронавируса приводит к потере для России 1 млрд руб. в день, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.
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Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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Бывший помощник вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки туристическими путевками общей стоимостью 4 млн руб.
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Политика

Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
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Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния

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Сбежавшая из карантина в Петербурге пациентка вернулась в больницу

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Здоровье

Перечислены новые полезные свойства картофеля

Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
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Биатлон

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Песков не считает провокацией заданный петербурженкой вопрос Путину

Газета.Ru 10:13
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Грузия обвинила Россию в причастности к кибератакам на сайты страны

Россия совершила масштабную кибератаку на сайты правительства страны, а также коммерческие сайты.
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Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова

Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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В Госдуму внесен проект закона об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ

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Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

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Марго Робби может лишиться роли Харли Квинн

Эксперты индустрии сомневаются в том, что Warner Bros. захочет продолжать развивать историю Харли Квинн при помощи Марго Робби.
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США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

Как сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, санкции против швейцарской компании ввели за участие в торговле венесуэльской нефтью.
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Элайджа Вуд стал отцом в первый раз

Известный американский актер Элайджа Вуд в 39-лет стал папой.
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Пиар-менеджер Бузовой опроверг слухи о ее прыжке со сцены в толпу

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На протяжении многих лет продюсер якобы скрывала свой возраст.
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Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

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Владимир Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности.
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Сборная Норвегии победила в сингл-миксте на чемпионате мира

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В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

20 февраля в Читинском гарнизонном военном суде прошло первое открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части №54160, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов осенью прошлого года расстрелял своих сослуживцев.
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В интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу артистка призналась, что действительно покупала голоса в пользу девочки.
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