Экономика
КоммерсантъНа Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн. В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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с чего всё началось
Помимо потери крупного рынка сбыта, рыбаки Аляски жалуются на возросшую конкуренцию со стороны российских производителей на своем внутреннем рынке. Хотя российский рынок закрыт для поставщиков рыбы и морепродуктов из США, никаких ограничений на ввоз рыбы из России США не вводили.РБКвчера в 21:00
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
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«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
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Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Технологии
Умер изобретатель легендарных функций «Ctrl C» и «Ctrl V»
Умер американский программист Ларри Теслер, создатель функций «вырезать», «копировать», «вставить» для операционных систем и различных программ — «Ctrl C», «Ctrl V» и «Ctrl X». Ему было 74 года.
Общество
Россия пообещала оспорить выплату $50 млрд по делу ЮКОСа
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Певица родила сына, но из-за обилия концертов не могла уделять ему достаточно времени.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Расходы на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снизились с 9 процентов в 2017 году до 7,9 процента в 2019 году.
Биатлон
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты граждан страны против эвакуации на родину украинцев из Китая в связи со вспышкой нового коронавируса.
Экономика
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Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
Спорт
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Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
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Общество
ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах
ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Общество
Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности
Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.