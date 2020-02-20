Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНа Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн. В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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с чего всё началось

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Помимо потери крупного рынка сбыта, рыбаки Аляски жалуются на возросшую конкуренцию со стороны российских производителей на своем внутреннем рынке. Хотя российский рынок закрыт для поставщиков рыбы и морепродуктов из США, никаких ограничений на ввоз рыбы из России США не вводили.
РБКвчера в 21:00

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На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

РИА Новости04:40

Американские рыбаки пожаловались на потери из-за санкций России

Lenta.ru04:09

Коронавирус банкротит турагентства на Аляске

Красная веснавчера в 12:13

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Коммерсантъвчера в 21:47

Рыбпром Аляски пострадал от российского эмбарго и импорта морепродуктов

Ведомостивчера в 21:36

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

РБКвчера в 21:00

Рыбаки Аляски теряют из-за ответных санкций России $40 млн в год

REGNUMвчера в 21:55
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

RT на русском 01:54
Общество

Самолет с украинцами из Уханя приземлился в Киеве

Самолет с эвакуаированными украинцами и гражданами других стран, вылетевший из китайского Уханя, приземлился в аэропорту "Борисполь" в Киеве на дозаправку.
Газета.Ru 03:45
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Происшествия

Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

Lenta.ru 01:42
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Российская газета 00:50
Происшествия

В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Российская газета 04:00
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Политика

Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
RT на русском 03:57
Общество

Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Ведомости 01:34
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Происшествия

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс вчера в 23:45
Общество

Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
URA.Ru 18 февраля в 10:49
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Политика

Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Lenta.ru 04:12
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Технологии

Умер изобретатель легендарных функций «Ctrl C» и «Ctrl V»

Умер американский программист Ларри Теслер, создатель функций «вырезать», «копировать», «вставить» для операционных систем и различных программ — «Ctrl C», «Ctrl V» и «Ctrl X». Ему было 74 года.
Sibnet Новости 03:39
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

REGNUM 04:40
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

РИА Новости 01:39
Общество

Россия пообещала оспорить выплату $50 млрд по делу ЮКОСа

Глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России по делу ЮКОСа, заявил о намерении оспорить решение Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам компании $50 млрд.
Московский Комсомолец 18 февраля в 07:06
Шоу-бизнес

Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом

Певица родила сына, но из-за обилия концертов не могла уделять ему достаточно времени.
StarHit.ru вчера в 05:00
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Расходы на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снизились с 9 процентов в 2017 году до 7,9 процента в 2019 году.
Вечерняя Казань 02:08
Биатлон

Тарьей Бё отказался комментировать свист трибун в адрес Логинова

Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что не готов комментировать свист болельщиков в адрес российского спортсмена Александра Логинова во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Чемпионат вчера в 13:08
Политика

Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая

Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты граждан страны против эвакуации на родину украинцев из Китая в связи со вспышкой нового коронавируса.
РИА Новости 03:49
Экономика

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
РИА Новости вчера в 09:34
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой продемонстрировал лицо без татуировок

Чудеса макияжа: сын Елены Яковлевы впервые предстал перед публикой без единой татуировки на лице.
ToDay News Ufa вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов

18 февраля Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз. У супругов родился долгожданный мальчик.
ТВ Центр 00:29
Общество

ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах

ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Газета.Ru 03:54
Общество

Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности

Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.
ТАСС 04:14
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