Помимо потери крупного рынка сбыта, рыбаки Аляски жалуются на возросшую конкуренцию со стороны российских производителей на своем внутреннем рынке. Хотя российский рынок закрыт для поставщиков рыбы и морепродуктов из США, никаких ограничений на ввоз рыбы из России США не вводили.

с чего всё началось

Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн. В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

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