Экономика
КоммерсантъНа Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн. В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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Кино
Жительница Краснодара снимет фильм по рассказу Стивена Кинга «Уилла»
В прямом эфире программы «Арт&Факты» на канале «Кубань 24» Сиденко подписала договор на съемки фильма по рассказу «Уилла» и вложила в конверт доллар.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct
Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
Армия и оружие
Украинские военные оставили один наблюдательный пункт в Донбассе
Боевики ВСУ под напором «противника» оставили один из наблюдательных пунктов в Донбассе, заявили 19 февраля в пресс-службе министерства обороны Украины.
Общество
В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
Двух приамурских водителей, перевозивших грузы из Китая по временному транспортному коридору, госпитализировали в Благовещенске с повышенной температурой и признаками респираторной инфекции, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Амурской области.
Происшествия
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Политика
Путин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства
Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Происшествия
Прокуратура подтвердила гибель двух человек в результате стрельбы в Германии
Прокуратура подтвердила гибель двух человек в результате стрельбы в немецком городе Ханау, передает Hanauer Anzeiger.
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета
В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
Интернет
Google закрывает проект развития бесплатного Wi-Fi
В течение 2020 года компания Google закрывает программу бесплатного Wi-Fi.
Футбол
ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» в товарищеском матче
Встреча, которая состоялась в испанской Картахене, завершилась со счетом 2:0 в пользу московского ЦСКА.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Гаджеты
«Дочка» Сбербанка представила первое устройство
Компания «СберДевайсы» разработала первое устройство — ТВ-приставку Okko Smart Box для онлайн-кинотеатра Okko.
Общество
Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала
Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Шоу-бизнес
40-летняя израильская актриса бросила 79-летнего Аль Пачино
Израильская артистка Мейталь Дохан, встречавшаяся с американским актером Аль Пачино последние два года, приняла решение с ним расстаться.
Кино
Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»
В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Технологии
В Microsoft признали опасным последнее обновление Windows 10
Компания Microsoft сообщила, что знает о проблемах, которые возникают у пользователей после обновления Windows 10 (под номером KB4524244).
Политика
Посол в США назвал невыдачу виз «острейшим раздражителем» в отношениях
Ситуация с невыдачей виз российским официальным лицам является «одним из острейших раздражителей в двусторонних отношениях» России и США, заявил РБК посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Гаджеты
Новые неттопы GIGABYTE Brix используют процессоры Intel Comet Lake-U
Происшествия
Иркутский суд вынесет приговор банде бизнесмена за похищение человека
Обвиняемые разными способами препятствовали следствию Следственный комитет по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении крупного бизнесмена, его сына и пяти уроженцев Чеченской республики за похищение человека с применением насилия.
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Существует реальная опасного того, что Россия договорится западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.