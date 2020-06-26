На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову
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На Аляске группа местных жителей потребовала снести памятник главному правителю русских колоний в Северной Америке Александру Баранову. Об этом агентству ТАСС рассказал управляющий городом Ситка Джон Лич.В источнике
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