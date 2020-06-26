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Lenta.ruLenta.ru

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

На Аляске группа местных жителей потребовала снести памятник главному правителю русских колоний в Северной Америке Александру Баранову. Об этом агентству ТАСС рассказал управляющий городом Ситка Джон Лич.В источнике
Подробнее о событии

Памятник главе русской Аляски предложили убрать из основанного им города

РБКвчера в 15:53

На Аляске предложили снести памятник правителю русских поселений

Известиявчера в 00:58

Жители Аляски просят власти снести памятник правителю русских поселений. Его обвинили в порабощении и насилии

Телеканал 360°вчера в 14:05

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

Lenta.ruвчера в 12:13

Статую правителя русских владений на Аляске предлагают убрать из центра Ситки

ТАССвчера в 01:45

Аляска начала войну с русским прошлым

Взгляд.рувчера в 16:00

Памятник Баранову на Аляске – оставить и дружить, или снести и ссориться

REGNUM25 июня в 11:02
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КС РФ поручил уточнить порядок выезда детей за границу

Если же суд оказывается ограничен в полномочиях разрешить выезд несовершеннолетнего за пределы РФ в сопровождении того родителя, с которым постоянно проживает, то налицо не только нарушение конституционного права на свободу передвижения (статья 27), но и несоразмерное ограничение прав граждан, что противоречит статье 55 Основного закона страны.
КС РФ поручил уточнить порядок выезда детей за границу
Российская газетавчера в 15:38

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Известиявчера в 13:24
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Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новостивчера в 12:10
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Председатель УИК на голосовании по поправкам выиграла квартиру в Омске

59-летняя жительница села Лузино Омской области Анна Ганева выиграла квартиру в областном центре, приняв участие в лотерее, которая проводится на избирательных участках в рамках голосования по поправкам в Конституцию.
Информационное агентство FederalCityвчера в 04:33
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Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUMвчера в 23:30
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

26 июня адвокат актера Эльман Пашаев сообщил телеканалу "360", что потерпевшая сторона требует "космические суммы" в качестве компенсации — 100 – 150 млн руб. Ранее Пашаев говорил, что сумма компенсации от Ефремова для семьи Сергея Захарова может составить около 1 – 1,5 млн руб. ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце вечером 8 июня.
РБКвчера в 14:38
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Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию

В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году.
РБКвчера в 10:43
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Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ25 июня в 06:19
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Обнаружены новые частицы у Солнца

В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца.
Evo-rus.com25 июня в 02:19
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