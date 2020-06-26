Общество

Lenta.ruLenta.ruНа Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

На Аляске группа местных жителей потребовала снести памятник главному правителю русских колоний в Северной Америке Александру Баранову. Об этом агентству ТАСС рассказал управляющий городом Ситка Джон Лич.
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Памятник главе русской Аляски предложили убрать из основанного им города

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Прокурор не согласился расследовать версию с истребителем по делу MH17

Версия, что пассажирский Boeing, летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом военным истребителем, недостаточно состоятельна, чтобы расследовать ее дополнительно.
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Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia

Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях.
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Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

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Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль

Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
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Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей

Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
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Политика

В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море

Ранее японская сторона направила российской представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
RT на русском 06:06
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Общество

Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты

В документе говорится об успехах в ликвидации голода.
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Футбол

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В Омске председатель УИК выиграла квартиру в лотерее на голосовании

Жительница села Лузино и председатель УИК №1352 Анна Ганева выиграла квартиру в лотерее, организованной на избирательных участках в Омске.
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
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Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

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Кино

Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме

Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
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Политика

Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поведение России можно назвать «дестабилизирующим», но призвала к диалогу, так как стратегическое влияние Москвы велико.
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Происшествия

В США три человека умерли после употребления антисептика

В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук.
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Игры

Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

Разработчик сообщает о готовности бета-версии патча pre 1.0007, а это означает, что популярная игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» наконец-то получила официальное обновление.
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Энергетика

ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Газета.Ru 12:22
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Наука

Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами

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Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
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Харламов и Асмус опровергли слухи о постановочном разводе

Выяснилось, кто стал инициатором расставания После объявления о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова Сеть буквально наводнили самые нелепые слухи на эту тему.
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В России назвали условие для создания коллективного иммунитета

Названо необходимое условие для выработки у россиян коллективного иммунитета.
Lenta.ru 15:04
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ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»

В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
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