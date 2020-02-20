Экономика

Газета.RuГазета.RuРыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго

Рыбаки на Аляске теряют деньги из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на санкции Запада. По данным исследователей рынка морепродуктов, раньше они продавали России улов на $40 млн в год.
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Лососёвое эмбарго: США насолили, но Дальнему Востоку не помогли

News.ru20 февраля в 09:28

Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго

Газета.Ru20 февраля в 07:40

Рыбаки Аляски назвали потери из-за введенного Россией продэмбарго

РБК19 февраля в 21:00

На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

РИА Новости20 февраля в 04:40

Американские рыбаки пожаловались на потери из-за санкций России

Lenta.ru20 февраля в 04:09

Рыбаки Аляски теряют из-за ответных санкций России $40 млн в год

REGNUM19 февраля в 21:55

На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

Московский Комсомолец20 февраля в 06:21
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Общество

Астропрогноз на март 2020: 4 знака зодиака, кому стоит быть осторожнее

Ближе к концу марта 2020 могут быть трудности и препятствия, есть риск получить профессиональное выгорание, усталость, конфликты с начальством, поэтому будьте осторожнее, не берите на себя слишком много и правильно оценивайте свои возможности, в том числе и физические.
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Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Политика

Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 21:43
Общество

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
RT на русском вчера в 19:56
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В Японии опять жалуются на морских пехотинцев США

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Происшествия

Автомобиль BMW врезался в стоящий автобус в Санкт-Петербурге

«Водитель, мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем BMW, двигаясь в попутном направлении, совершил наезд на стоящее транспортное средство – автобус», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Известия 02:56
Политика

«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
RT на русском вчера в 22:45
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
RT на русском вчера в 17:01
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
РИА Новости вчера в 10:04
Космос

Запуск очередного спутника «Глонасс-М» намечен на 16 марта

Очередной навигационный спутник «Глонасс-М» по плану будет запущен на орбиту с космодрома «Плесецк» 16 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Политика Сегодня вчера в 20:30
Общество

DM: принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий 31 марта

По неподтвержденным оценкам, которые приводила вещательная корпорация Би-би-си, после женитьбы на Маркл в мае 2018 года принц Гарри получал от отца около £2,5 млн в год ($3,3 млн), что покрывало примерно 95% потребностей семьи.
ТАСС 21 февраля в 06:12
Политика

Жители региона празднуют День защитника Отечества

Четвертая Власть 00:55
Армия и оружие

Минобороны Украины досрочно выводит из Донбасса 72-ю бригаду ВСУ

Министерство обороны Украины досрочно выведет из зоны проведения так называемой «ООС» 72-ю бригаду ВСУ из-за недостатков, выявленных комиссией генерального штаба во время проверки.
ИА Новороссия 01:28
Происшествия

Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
RT на русском вчера в 17:42
Космос

NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера

N+1 вчера в 06:47
Гаджеты

Новый флагман Meizu порадует дисплеем с повышенной кадровой частотой

Если верить источнику, выйдет Meizu 17 в апреле.
iXBT.com вчера в 09:48
Общество

Доктор Комаровский встретился с жителями Новых Санжар

Как передает 112.ua, на встрече с местными жителями Комаровский подробно проинформировал людей относительно ситуации с коронавирусом.
Взгляд.ру 02:01
Кино

На Берлинале представили российские фильмы и сериалы

Для иностранной аудитории были представлены российские фильмы, сериалы, анимация и другие возможности отечественной кинематографии.
Piter.tv 02:27
Кино

Netflix объявил актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Афиша Daily 21 февраля в 10:22
Происшествия

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
РИА Новости 02:01
Армия и оружие

Эрдоган назвал войной происходящее в Идлибе

Турецкий президент Тайп Эрдоган считает, что происходящие в сирийском городе Идлиб можно назвать войной, передает Reuters.
Газета.Ru 21 февраля в 07:19
Наука

Ученые выяснили, что сосуды и сердце регулируют разные механизмы

Российские ученые обнаружили, что работу сердца и сосудов регулируют разные механизмы, которые не зависят друг от друга.
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Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Коммерсантъ вчера в 17:59
Общество

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:10
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору тортов и пирожных

При покупке кондитерских изделий потребителям следует внимательно изучать состав продукта и учитывать наличие в нём загустителей и эмульгаторов, которые придают изделию более привлекательный вид, однако могут отрицательно влиять на организм.
RT на русском 02:14
Шоу-бизнес

Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
КМВ Новости 21 февраля в 03:30
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева

Отец Жанны Фриске Владимир Фриске подал иск в Пресненский суд столицы против Дмитрия Шепелева, Он требует от телеведущего вернуть 7 миллионов 211 тысяч рублей.
Pravda.Ru вчера в 08:37
Политика

Берни Сандерс победил на кокусах в Неваде

BFM.ru 01:02
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском вчера в 03:38
Общество

Веривший в теорию плоской Земли инженер погиб при запуске ракеты в США

Известный инженер-любитель, летавший на самодельных ракетах, Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время одного из своих экспериментов в субботу в США, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на его агента.
РИА Новости 01:23
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