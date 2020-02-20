Экономика
Газета.RuРыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго
Рыбаки на Аляске теряют деньги из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на санкции Запада. По данным исследователей рынка морепродуктов, раньше они продавали России улов на $40 млн в год.
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Общество
Астропрогноз на март 2020: 4 знака зодиака, кому стоит быть осторожнее
Ближе к концу марта 2020 могут быть трудности и препятствия, есть риск получить профессиональное выгорание, усталость, конфликты с начальством, поэтому будьте осторожнее, не берите на себя слишком много и правильно оценивайте свои возможности, в том числе и физические.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Политика
Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
Общество
Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Армия и оружие
В Японии опять жалуются на морских пехотинцев США
Происшествия
Автомобиль BMW врезался в стоящий автобус в Санкт-Петербурге
«Водитель, мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем BMW, двигаясь в попутном направлении, совершил наезд на стоящее транспортное средство – автобус», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Политика
«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому
Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Космос
Запуск очередного спутника «Глонасс-М» намечен на 16 марта
Очередной навигационный спутник «Глонасс-М» по плану будет запущен на орбиту с космодрома «Плесецк» 16 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Общество
DM: принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий 31 марта
По неподтвержденным оценкам, которые приводила вещательная корпорация Би-би-си, после женитьбы на Маркл в мае 2018 года принц Гарри получал от отца около £2,5 млн в год ($3,3 млн), что покрывало примерно 95% потребностей семьи.
Политика
Жители региона празднуют День защитника Отечества
Армия и оружие
Минобороны Украины досрочно выводит из Донбасса 72-ю бригаду ВСУ
Министерство обороны Украины досрочно выведет из зоны проведения так называемой «ООС» 72-ю бригаду ВСУ из-за недостатков, выявленных комиссией генерального штаба во время проверки.
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
Гаджеты
Новый флагман Meizu порадует дисплеем с повышенной кадровой частотой
Если верить источнику, выйдет Meizu 17 в апреле.
Общество
Доктор Комаровский встретился с жителями Новых Санжар
Как передает 112.ua, на встрече с местными жителями Комаровский подробно проинформировал людей относительно ситуации с коронавирусом.
Кино
На Берлинале представили российские фильмы и сериалы
Для иностранной аудитории были представлены российские фильмы, сериалы, анимация и другие возможности отечественной кинематографии.
Кино
Netflix объявил актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Армия и оружие
Эрдоган назвал войной происходящее в Идлибе
Турецкий президент Тайп Эрдоган считает, что происходящие в сирийском городе Идлиб можно назвать войной, передает Reuters.
Наука
Ученые выяснили, что сосуды и сердце регулируют разные механизмы
Российские ученые обнаружили, что работу сердца и сосудов регулируют разные механизмы, которые не зависят друг от друга.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору тортов и пирожных
При покупке кондитерских изделий потребителям следует внимательно изучать состав продукта и учитывать наличие в нём загустителей и эмульгаторов, которые придают изделию более привлекательный вид, однако могут отрицательно влиять на организм.
Шоу-бизнес
Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной
Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева
Отец Жанны Фриске Владимир Фриске подал иск в Пресненский суд столицы против Дмитрия Шепелева, Он требует от телеведущего вернуть 7 миллионов 211 тысяч рублей.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Общество
Веривший в теорию плоской Земли инженер погиб при запуске ракеты в США
Известный инженер-любитель, летавший на самодельных ракетах, Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время одного из своих экспериментов в субботу в США, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на его агента.