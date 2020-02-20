Экономика

Газета.RuГазета.RuНа Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год. Чаще всего Россия ввозила добытую на Аляске лососевую икру, замороженного лосося и сурими минтая.
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