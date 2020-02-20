Экономика

Газета.RuГазета.RuНа Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год. Чаще всего Россия ввозила добытую на Аляске лососевую икру, замороженного лосося и сурими минтая.
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Лососёвое эмбарго: США насолили, но Дальнему Востоку не помогли

News.ruвчера в 09:28

Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго

Газета.Ruвчера в 07:40

Рыбаки Аляски назвали потери из-за введенного Россией продэмбарго

РБК19 февраля в 21:00

Рыбаки Аляски теряют из-за ответных санкций России $40 млн в год

REGNUM19 февраля в 21:55

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Коммерсантъ19 февраля в 21:47

Рыбпром Аляски пострадал от российского эмбарго и импорта морепродуктов

Ведомости19 февраля в 21:36

На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

РИА Новостивчера в 04:40
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Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Красная весна 16:01
Космос

Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год

Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
ТАСС 10:40
Игры

Ремейк первой Gothic выйдет на PC и приставках

Запускает работу над ремейком компьютерной игры Gothic для персонального компьютера и приставок нового поколения PS5 и Xbox Series X издатель THQ Nordic, 19 февраля заявила пресс-служба компании.
Красная весна 19 февраля в 05:49
Происшествия

В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка

Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
РБК 14:01
Кино

Жительница Краснодара снимет фильм по рассказу Стивена Кинга «Уилла»

В прямом эфире программы «Арт&Факты» на канале «Кубань 24» Сиденко подписала договор на съемки фильма по рассказу «Уилла» и вложила в конверт доллар.
Кубань 24 19 февраля в 09:28
Общество

Самолет для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева

Самолет авиакомпании SkyUp в ночь на 19 февраля вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса, пишет RT.
Инфорос 19 февраля в 03:30
Технологии

Veeam представила новую версию Availability Suite

Veeam Availability Suite, впервые представленный в 2008 г. под названием Veeam Backup & Replication, — флагманский продукт компании Veeam.
CNews 19 февраля в 06:33
Авто

Michelin X-Ice Snow: сохраняя характеристики, ездит дольше

Вобрала в себя все лучшее Именно на этом поле играет новая нешипованная нордическая шина Michelin X-Ice Snow, которая выйдет на рынок в зимнем сезоне 2020-2021 г. г. Полностью сохранив ДНК марки, продукт вобрал в себя инновационные решения, позволившие на 23% увеличить ходимость в сравнении со средним показателем конкурентов.
110km.ru 19 февраля в 01:31
Футбол

Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 17:35
Космос

Поиск жизни в космосе грозит человечеству смертельными вирусами

По мнению учёных, вирусы, как внеклеточная форма жизни, могут распространяться по галактике даже на внешне мёртвых космических скалах.
ToDay News Ufa 19 февраля в 13:52
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
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Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
Российская газета 19:28
Культура

«Друзья» возвращаются: HBO подтвердила выход специальной серии

Изначальный состав актеров популярного американского сериала «Друзья» вернется на экраны в специальном эпизоде.
Телеканал 360° 19:13
Футбол

Отели Петербурга поднимут цены на период проведения Евро-2020

Проживание в июне обойдется гостям в 21 тысячу рублей / сутки, а в июле – примерно 19 тыс. руб. В ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга считают такой ход со стороны индустрии гостеприимства оправданным.
Welcometimes.ru 19 февраля в 08:11
Шоу-бизнес

Андрей Губин увлекся спортом перед возвращением на сцену

По информации продюсера, Губин не просто активно работает над материалом, но и подтягивает свою физическую форму к возвращению на сцену.
Bimru.ru 05:06
Гаджеты

В Samsung Galaxy Z Flip нашли неотключаемую рекламу

Актуальные Новости 19 февраля в 06:33
Армия и оружие

Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Инфорос 09:28
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

РИА Новости вчера в 20:41
Авто

MAN представил новое поколение грузовиков

Car.ru 10:54
Шоу-бизнес

Полина Диброва опубликовала фотографию с мужем из больницы

Полина и Дмитрий Дибровы в Боткинской больнице Два часа назад Полина Диброва опубликовала в своем микроблоге в Instagram совместную с мужем фотографию, на которой журналист улыбается с гитарой в руках.
Вокруг ТВ 19 февраля в 14:23
Культура

В честь 800-летия Александра Невского в Копорье пройдет массовый пленэр

В субботу, 22 февраля, в Ломоносовском районе Ленобласти в честь 800-летия со дня рождения полководца Александра Невского художники напишут картины под открытым небом, а затем представят на выставке в Копорье.
Online47.ru 20:03
Гаджеты

Qualcomm готовит первый модем, поддерживающий все частоты 5G

Qualcomm говорит, что новый модем также является первым «5G-модемом, поддерживающим агрегацию спектра во всех ключевых диапазонах 5G».
Srnsk 19 февраля в 05:39
Политика

США ужесточат режим экспорта в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России.
Парламентская газета 15:20
Футбол

Холанд, Льорис, Лоди и Хатебур претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Sports.ru вчера в 02:59
Политика

Кремль: Россия и Белоруссия продолжат обсуждение нефтяной темы

Россия и Белоруссия продолжат работу по решению вопросов с поставками нефти, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:27
Шоу-бизнес

Британка спела хит Леди Гаги в переходе и стала звездой в Сети

Британка, спела в подземном переходе хит Леди Гаги Shallow из фильма «Звезда родилась» и стала звездой Интернета.
ФАН 12:27
Общество

Как Россия расплатится за дело ЮКОСа

Апелляционный суд в Гааге постановил на этой неделе, что Россия все-таки должна акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов — за то, что государство их ограбило и украло у них компанию.
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Общество

Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам поступают угрозы

Россиянкам, которые снялись в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, начали поступать угрозы.
Амур.инфо вчера в 00:36
Культура

Клиенты Россельхозбанка смогут носить картину в кармане

Партнерство Банка с Государственной Третьяковской галереей стало настоящим подарком для нас и наших клиентов.
Чеченская Республика Сегодня 12:00
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