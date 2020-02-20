Экономика
Газета.RuНа Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго
Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год. Чаще всего Россия ввозила добытую на Аляске лососевую икру, замороженного лосося и сурими минтая.
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Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год
Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
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Ремейк первой Gothic выйдет на PC и приставках
Запускает работу над ремейком компьютерной игры Gothic для персонального компьютера и приставок нового поколения PS5 и Xbox Series X издатель THQ Nordic, 19 февраля заявила пресс-служба компании.
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В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка
Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
Кино
Жительница Краснодара снимет фильм по рассказу Стивена Кинга «Уилла»
В прямом эфире программы «Арт&Факты» на канале «Кубань 24» Сиденко подписала договор на съемки фильма по рассказу «Уилла» и вложила в конверт доллар.
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Самолет авиакомпании SkyUp в ночь на 19 февраля вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса, пишет RT.
Технологии
Veeam представила новую версию Availability Suite
Veeam Availability Suite, впервые представленный в 2008 г. под названием Veeam Backup & Replication, — флагманский продукт компании Veeam.
Авто
Michelin X-Ice Snow: сохраняя характеристики, ездит дольше
Вобрала в себя все лучшее Именно на этом поле играет новая нешипованная нордическая шина Michelin X-Ice Snow, которая выйдет на рынок в зимнем сезоне 2020-2021 г. г. Полностью сохранив ДНК марки, продукт вобрал в себя инновационные решения, позволившие на 23% увеличить ходимость в сравнении со средним показателем конкурентов.
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Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах
Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах, сообщает "Би-би-си".
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Поиск жизни в космосе грозит человечеству смертельными вирусами
По мнению учёных, вирусы, как внеклеточная форма жизни, могут распространяться по галактике даже на внешне мёртвых космических скалах.
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
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Россиянку задержали в Испании по запросу США
Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
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«Друзья» возвращаются: HBO подтвердила выход специальной серии
Изначальный состав актеров популярного американского сериала «Друзья» вернется на экраны в специальном эпизоде.
Футбол
Отели Петербурга поднимут цены на период проведения Евро-2020
Проживание в июне обойдется гостям в 21 тысячу рублей / сутки, а в июле – примерно 19 тыс. руб. В ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга считают такой ход со стороны индустрии гостеприимства оправданным.
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Андрей Губин увлекся спортом перед возвращением на сцену
По информации продюсера, Губин не просто активно работает над материалом, но и подтягивает свою физическую форму к возвращению на сцену.
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Армия и оружие
Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
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Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Авто
MAN представил новое поколение грузовиков
Шоу-бизнес
Полина Диброва опубликовала фотографию с мужем из больницы
Полина и Дмитрий Дибровы в Боткинской больнице Два часа назад Полина Диброва опубликовала в своем микроблоге в Instagram совместную с мужем фотографию, на которой журналист улыбается с гитарой в руках.
Культура
В честь 800-летия Александра Невского в Копорье пройдет массовый пленэр
В субботу, 22 февраля, в Ломоносовском районе Ленобласти в честь 800-летия со дня рождения полководца Александра Невского художники напишут картины под открытым небом, а затем представят на выставке в Копорье.
Гаджеты
Qualcomm готовит первый модем, поддерживающий все частоты 5G
Qualcomm говорит, что новый модем также является первым «5G-модемом, поддерживающим агрегацию спектра во всех ключевых диапазонах 5G».
Политика
США ужесточат режим экспорта в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России.
Футбол
Холанд, Льорис, Лоди и Хатебур претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
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Кремль: Россия и Белоруссия продолжат обсуждение нефтяной темы
Россия и Белоруссия продолжат работу по решению вопросов с поставками нефти, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Британка спела хит Леди Гаги в переходе и стала звездой в Сети
Британка, спела в подземном переходе хит Леди Гаги Shallow из фильма «Звезда родилась» и стала звездой Интернета.
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Как Россия расплатится за дело ЮКОСа
Апелляционный суд в Гааге постановил на этой неделе, что Россия все-таки должна акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов — за то, что государство их ограбило и украло у них компанию.
Театры
Константин Богомолов поставит «Кармен» в Пермском театре
Общество
Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам поступают угрозы
Россиянкам, которые снялись в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, начали поступать угрозы.
Культура
Клиенты Россельхозбанка смогут носить картину в кармане
Партнерство Банка с Государственной Третьяковской галереей стало настоящим подарком для нас и наших клиентов.