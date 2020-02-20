Экономика

Газета.RuГазета.RuНа Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год. Чаще всего Россия ввозила добытую на Аляске лососевую икру, замороженного лосося и сурими минтая.
Читать в источнике
Комментировать122

Подробнее о событии

Лососёвое эмбарго: США насолили, но Дальнему Востоку не помогли

News.ru20 февраля в 09:28

Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго

Газета.Ru20 февраля в 07:40

Рыбпром Аляски пострадал от российского эмбарго и импорта морепродуктов

Ведомости19 февраля в 21:36

Рыбаки Аляски теряют из-за ответных санкций России $40 млн в год

REGNUM19 февраля в 21:55

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Коммерсантъ19 февраля в 21:47

На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

РИА Новости20 февраля в 04:40

Рыбаки Аляски назвали потери из-за введенного Россией продэмбарго

РБК19 февраля в 21:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Футбол

В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса

По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Говорит Москва вчера в 23:03
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли.
Газета.Ru вчера в 01:45
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Кино

Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Газета.Ru 20 февраля в 02:36
Происшествия

23 человека сошли с Diamond Princess без проверки на коронавирус

Говорит Москва вчера в 10:50
Общество

Москвичей предупредили о возвращении зимы

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Газета.Ru вчера в 10:08
Общество

У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости вчера в 07:20
Политика

Берни Сандерс победил на кокусах в Неваде

Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.
BFM.ru 01:02
Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

ТАСС вчера в 15:38
Авто

Nissan останавливает все свои заводы

В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.
Avtodrug 20 февраля в 06:30
Единоборства

Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168

Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.
RT на русском вчера в 23:22
Политика

Twitter заблокирует 70 поддерживающих Блумберга аккаунтов

Twitter приостановит действие 70 аккаунтов, публиковавших контент в поддержку бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, претендующего на участие в президентских выборах в США от Демократической партии.
Коммерсантъ вчера в 03:39
Общество

Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец дал прогноз о сроках наступления весны в Москве.
Газета.Ru вчера в 20:40
Шоу-бизнес

Пелагея рассказала о жизни после развода

Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Экономика сегодня 00:42
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Общество

Попова и Минниханов посетили эвакуированных с Diamond Princess россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов побывали в больнице, куда прибыли эвакуированные с лайнера Diamond Princess из Японии россияне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя Татарстана Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 22:35
Космос

Рогозин заявил о поставках воронежским предприятием деталей для Boeing

Блокнот Воронеж 21 февраля в 12:02
Шоу-бизнес

Брак Любови Успенской и Александра Плаксина оказался фиктивным

В прошлом году браку Любови Залмановны и бизнесмена Александра Плаксина исполнилось 30 лет.
StarHit.ru вчера в 12:30
Происшествия

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Газета.Ru 21 февраля в 18:30
Общество

Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники

Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Вечерний Волгоград вчера в 03:23
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости 20 февраля в 15:25
Космос

Россия запустит спутник для мониторинга климата Арктики

Московский Комсомолец 21 февраля в 20:32
Авто

Составили топ-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом

При покупке автомобиля с пробегом не редко возникает вопрос: почему один подержанный автомобиль стоит заметно дороже своего "одноклассника" с аналогичным двигателем и схожим оснащением.
Новые автомобили 21 февраля в 13:01
Общество

«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах.
РИА Новости вчера в 08:03
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о гибели турецких военных в Ливии

Несколько турецких военнослужащих были убиты в Ливии, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Общество

Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае

Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
РИА Новости вчера в 11:31
Авто

Оценили идею повышения транспортного налога на старые автомобили

Повышая транспортный налог на старые автомобили, государству следует предусмотреть и новые льготы, дающие их владельцам реальную возможность сменить машину.
Автоновости дня 21 февраля в 15:38
Общество

День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля

Некоторые россияне называют праздник днем мужчин, которые служат в армии или в силовых структурах.
Телепорт вчера в 18:30
Здоровье

Врач Комаровский встретился с жителями Новых Санжар из-за коронавируса

Врач Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины, чтобы разъяснить им ситуацию с новым коронавирусом.
РБК вчера в 22:08
Кино

Анонсированы новые «Звездные войны»

Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Kinonews.ru вчера в 06:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное