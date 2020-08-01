Происшествия
РИА НовостиНа Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов
При столкновении двух небольших самолетов недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске погибли семь человек, сообщает Управление общественной безопасности штата.
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Семь человек погибли при столкновении легкомоторных самолетов на Аляске
Российская газетавчера в 20:56
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Общество
В Хабаровске проходит очередной митинг в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 22:48
Общество
Малышева заявила об опасности защитных масок для детей
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.
Lenta.ru вчера в 20:47
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Общество
Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе
Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли.
Газета.Ru вчера в 20:24
Политика
Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе
На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru вчера в 12:30
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru вчера в 04:23
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
ФАН вчера в 04:32
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Происшествия
На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
ТАСС вчера в 10:16
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Моя Москва.онлайн 30 июля в 13:49
Происшествия
Охлобыстин рассказал, что поменялось в «Современнике» без Ефремова
РИА Новости вчера в 22:18
Здоровье
Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии
Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com вчера в 02:12
Политика
Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что задержанные в Белоруссии 29 июля россияне будут освобождены в ближайшее время, отметив, что до сих пор не была представлена информация, обосновывающая их задержание.
Инфорос вчера в 06:57
Общество
Назван уровень загрязнения в районе химзавода под Иркутском
Lenta.ru вчера в 23:13
Политика
Лукашенко заподозрили в подкупе задержанных россиян
Ранее бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич объяснил, почему Лукашенко передал список задержанных россиян Украине.
URA.Ru вчера в 18:10
Авто
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
По оценкам экспертов, из-за грядущих нововведений средняя стоимость ремонта может увеличиться в 7-10 раз.
Новые автомобили вчера в 22:42
Здоровье
Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту
Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем инстаграме, что означает горечь во рту, вплоть до жжения, а также желтый налет налет на языке.
РИА Новости 00:11
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд для Донбасса
Сенатор Алексей Пушков в пятницу, 31 июля, выступил с критикой первого президента Украины Леонида Кравчука за требование выплатить его стране $300 млрд для восстановления Донбасса.
Известия вчера в 22:31
Общество
За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса
За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском 30 июля в 00:55
Кино
«Космическому» кино Тома Круза выделили 200 млн долларов
На фильмы Marvel, порою, уходит намного большая сумма, а на последнюю часть "Звездных войн" потратили 275 млн долларов.
NewInform вчера в 12:46
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании.
РБК вчера в 22:35
Футбол
Эль-Кабир – лидер сезона РПЛ по реализации штрафных с 2 голами после 5 ударов. У Миранчука 1 гол с 17 попыток
Хавбек «Крыльев» Денис Попович реализовал 1 попытку из 2, полузащитники Игорь Коновалов («Рубин») и Владислав Пантелеев («Арсенал» Тула) – 1 из 3. Полузащитник Роман Еременко из «Ростова» реализовал 1 штрафной из 5, а форвард «Динамо» Максимилиан Филипп – 1 из 9. Самый низкий процент реализации в этом списке – у Алексея Миранчука из «Локомотива».
Sports.ru 00:57
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Происшествия
Россиянам дали рекомендации по избежанию ДТП
Специалисты МЧС дали россиянам рекомендации, как снизить риск попадания в ДТП.
Lenta.ru 00:41
Футбол
«Химки» арендуют у «Спартака» Мелкадзе, Ломовицкого и Тимофеева
Отмечается, что речь идёт о нападающем Георгие Мелкадзе, а также полузащитниках Артёме Тимофееве и Александре Ломовицком.
Soccer.ru вчера в 19:13
Экономика
Власти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег
Москва, 29 июля 2020, 19:35 — REGNUM Ещё 18,4 млрд рублей выделено правительством РФ Министерству труда для выплаты детских пособий, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 29 июля в 12:35
Общество
На следующей неделе в Москву вернется 30-градусная жара
На следующей неделе в Москву вернется жара. Температура достигнет 31 градуса тепла.
Известия вчера в 18:45
Единоборства
Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей
Спортивный менеджер Азамат Бостанов, представляющий интересы бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, озвучил гонорар своего подопечного за поединок с Александром Емельяненко.
CT news вчера в 22:27