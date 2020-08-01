При столкновении двух небольших самолетов недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске погибли семь человек, сообщает Управление общественной безопасности штата.

На Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов

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