Экономика
ВедомостиНа Аветисяна снова пожаловались в комиссию по этике при РСПП
Три основателя Модульбанка – Андрей Петров, Олег Лагута и Яков Новиков – подали жалобу на владельца банка Артема Аветисяна в комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к основателям.
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Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
Общество
Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»
РИА Новости вчера в 21:46
Общество
Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в конце недели
По словам Вильфанда, похолодание будет связано с перемещением холодного фронта.
ТАСС вчера в 23:08
Энергетика
Польша добилась у «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ
Польша добилась от российского «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ.
Evo-rus.com вчера в 13:13
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета вчера в 07:30
Политика
В Сеуле заявили, что терпение Южной Кореи в отношении КНДР закончилось
В Сеуле "больше не намерены терпеть безрассудные слова и действия Севера", которые "наносят фундаментальный ущерб" доверительным отношениям между лидерами двух стран, подчеркнул он.
ТАСС вчера в 22:44
Происшествия
Главе Октябрьского района Барнаула не удалось вернуть себе водительские права в апелляции
16 июня Центральный районный суд Барнаула рассмотрел апелляционную жалобу главы Октябрьского района города Вячеслава Новикова, который пытался оспорить постановление о лишении водительских прав и штраф за отказ от медосвидетельствования после ДТП.
Банкфакс вчера в 23:11
Культура
Сахалинский депутат Игорь Янчук ищет самые «сочные» и «бессмертные» лужи
Депутат Сахалинской областной думы Игорь Янчук в Instagram-аккаунте объявил конкурс на самую "сочную" и "бессмертную" лужу на островах.
Сахалин.Инфо 00:12
Происшествия
Во Франции расследуют беспорядки с участием чеченцев
Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном коммюнике МВД Франции.
РИА Новости 15 июня в 15:32
Политика
Россиянина задержали в Грузии по делу о подготовке убийства
Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала гражданина России в рамках дела о подготовке убийства, сообщило ведомство на своём сайте.
Право.ру вчера в 07:40
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
Авто
«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
"КамАЗ" готовится выпустить первый электрогрузовик-мусоровоз "Чистогор".
Новые автомобили вчера в 11:20
Здоровье
В 2019 году жители Марий Эл посещали врачей более 6 миллионов раз
6 миллионов 600 тысяч раз обращались к врачам жители республики.
Марийская правда вчера в 13:03
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Общество
В магазинах еще до голосования появилась конституция с поправками
В книжных магазинах появились новые издания конституции уже с поправками, которые вынесены на общероссийское голосование, заметил корреспондент РБК.
Forbes вчера в 01:51
Общество
300 случаев коронавируса подтверждено в Республике Алтай
Новые случаи коронавируса зарегистрированы: Кош-Агачский район – 15, Горно-Алтайск – 3, Улаганский район – 3. В Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 27 тыс. 437 человек.
Алтайская правда вчера в 01:24
Экономика
Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей
Ведомости вчера в 00:44
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Происшествия
Баннер с надписью углём «SOS»: в горах Бурятии пропали туристы
Окинский район, Бурятия, 17 июня 2020, 06:50 — REGNUM В Бурятии привлекли авиацию МЧС к поискам пропавших туристов в верховьях реки Китой в Окинском районе Буртяии.
REGNUM вчера в 23:50
Политика
Жириновский предложил разделить США на две части
Политик сообщил, что сомневается, что государство сумеет решить расовые проблемы, поэтому темнокожим американцам, как он полагает, нужно отдать два-три штата, чтобы они спокойно там жили.
RuNews24.ru вчера в 06:15
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru вчера в 08:30
Происшествия
Отец Шамсутдинова: врачи издевались над сыном во время экспертизы
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова Салим Шамсутдинов обвинил врачей центра имени Сербского в издевательствах над сыном.
URA.Ru вчера в 13:53
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Общество
СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Gazeta.SPb 15 июня в 17:51
Кино
Режиссер нового «Отряда самоубийц» объяснил, что название фильма — шутка
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, режиссер Джеймс Ганн рассказал, почему грядущий перезапуск «Отряда самоубийц» получил название, почти что неотличимое от своего предшественника.
Popcornnews.ru 15 июня в 17:00
Здоровье
Медик рассказал, как вода поможет бросить курить
Вода может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Андрей Демин.
РИА Новости вчера в 19:02
Армия и оружие
В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем
На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК вчера в 17:27
Гаджеты
«Умные» часы Samsung Galaxy Watch 3 смогут сделать ЭКГ
Ридус вчера в 12:23