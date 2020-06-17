Экономика
ВедомостиНа Аветисяна снова пожаловались в комиссию по этике при РСПП
Год назад на Аветисяна с Юсуповым уже подавали жалобу в комиссию по этике при РСПП. Сделал это инвестфонд Baring Vostok, после того как в феврале был арестован его основатель Майкл Калви и несколько его подчиненных по делу о хищении 2,5 млрд руб. из банка "Восточный".
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Три основателя Модульбанка – Андрей Петров, Олег Лагута и Яков Новиков – подали жалобу на владельца банка Артема Аветисяна в комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к основателям.Ведомостивчера в 23:00
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В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
Граждане Азербайджана, которые ожидали отправки на родину во временном лагере на территории Дербентского района Дагестана, начали пересекать российскую границу.
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Авто
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Компания Hyundai планирует представить в России кроссовер Hyundai Creta второго поколения летом 2021 года.
Автоновости дня вчера в 09:37
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Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Вышедший из тюрьмы в США Станислав Лисов вылетел в Россию
Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 07:17 — REGNUM Отбывший срок в американской тюрьме гражданин России Станислав Лисов, осужденный за кибермошенничество, вылетел на Родину вывозным рейсом из Нью-Йорка, об этом свидетельствует информационное табло аэропорта имени Джона Кеннеди.
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Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
BFM.ru 02:19
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Pravda.Ru вчера в 13:17
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Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
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Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Газета.Ru вчера в 16:40
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Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
Футбол
«Барселона» одержала победу над «Леганесом»
Счёт в матче после передачи испанского защитника «Барселоны» Фирпо Хуниора открыл форвард Анссумане Фати.
ГЛАС.RU вчера в 18:00
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
Газета.Ru вчера в 07:40
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Общество
Названа способствующая богатству россиян привычка
Исследование выявило связь между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком.
Lenta.ru 00:15
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:32
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов сообщил о смерти матери
Актер Дмитрий Певцов опубликовал в официальном Instagram-аккаунте ролик, посвященный покойной матери.
VSE42.RU вчера в 23:48
Наука
В Британии начинают испытания на людях вакцины от коронавируса
В Великобритании Имперский колледж Лондона приступит к испытанию на людях разработанный вакцины от коронавируса.
МонаВиста вчера в 12:04
Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
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Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
Петербургский дневник вчера в 14:11
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира»
АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы".
ТАСС 03:04
Космос
В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций
МИР 24 вчера в 02:13
Происшествия
На Урале задержали водителя грузовика после ДТП с двумя погибшими
Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Челябинской области с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека, он задержан, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 02:11
Происшествия
Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств
Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
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Авто
Infiniti оптимизирует свою модельную линейку
Японский автомобильный бренд Infiniti собирается внести изменения в свой модельный ряд, чтобы максимально снизить затраты и увеличить прибыль.
Car.ru вчера в 04:53
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Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса
В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 22:33
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
В Костромской области за сутки заболели коронавирусом 27 человек
Врачи вылечили в Костромской области 593 заболевших. В настоящее время стационарное лечение проходят 78 пациентов.
ГТРК Кострома 14 июня в 03:10
Технологии
В США впервые в продажу поступил робот-собака от Boston Dynamics
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ТК Звезда вчера в 23:08