Три основателя Модульбанка – Андрей Петров, Олег Лагута и Яков Новиков – подали жалобу на владельца банка Артема Аветисяна в комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к основателям.

с чего всё началось

Год назад на Аветисяна с Юсуповым уже подавали жалобу в комиссию по этике при РСПП. Сделал это инвестфонд Baring Vostok, после того как в феврале был арестован его основатель Майкл Калви и несколько его подчиненных по делу о хищении 2,5 млрд руб. из банка "Восточный".

На Аветисяна снова пожаловались в комиссию по этике при РСПП

Религия Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru. 754

Спорт В Steam стартовал летний фестиваль игр На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.

Космос Марсоход Curiosity фотографирует Землю и Венеру С момента посадки в 2012 году марсоход фотографировал синие марсианские закаты и пролетающие астероиды, а также Меркурий и две луны Марса, Фобос и Деймос, проходящие по диску Солнца.

Футбол Кокорин и Мамаев не явились на заседание суда по пересмотру приговора Москва, 17 июня 2020, 11:36 — REGNUM Московский городской суд отложил на 6 июля рассмотрение апелляционных жалоб на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву осужденных за хулиганство из-за их неявки, сообщили 17 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Общество Минздрав сообщил детали испытаний вакцины от коронавируса Ранее Минобороны России сообщило, что вместе с центром Гамалеи приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на людях. 1

Общество В России впервые с 1 мая выявлено меньше 8 тысяч заразившихся коронавирусом Общее число заболевших достигло 553 301. Впервые с 1 мая суточный прирост составил менее 8 тыс. человек.

Технологии Adobe Flash окончательно «умрёт» 31 декабря этого года До конца года Adobe продолжит выпускать обновления безопасности, а браузеры сохранят поддержку Flash.

Единоборства Глава UFC назвал четырех величайших бойцов в истории ММА Президент UFC, Дана Уайт, поддержал новый тренд и назвал четырех величайших бойцов, которые, по мнению руководителя крупнейшего мма-промоушена, навсегда вписали свои имена в историю смешанных единоборств.

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 494

Здоровье Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19. 735

Футбол «Ференцварош» Сергея Реброва стал чемпионом Венгрии «Ференцварош» в матче 30-го тура чемпионата Венгрии нанес поражение «Гонведу» со счетом 2:0. Этот результат позволил клубу, который возглавляет 46-летний украинец Сергей Ребров, стать чемпионом Венгрии.

Общество Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски». 48