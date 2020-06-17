Экономика
ВедомостиНа Аветисяна снова пожаловались в комиссию по этике при РСПП
Год назад на Аветисяна с Юсуповым уже подавали жалобу в комиссию по этике при РСПП. Сделал это инвестфонд Baring Vostok, после того как в феврале был арестован его основатель Майкл Калви и несколько его подчиненных по делу о хищении 2,5 млрд руб. из банка "Восточный".
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Три основателя Модульбанка – Андрей Петров, Олег Лагута и Яков Новиков – подали жалобу на владельца банка Артема Аветисяна в комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к основателям.Ведомостивчера в 23:00
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