Общество

РБКРБКНа Avito выставили на продажу яхту из фильма ФБК «Он вам не Димон»

На сервисе объявлений Avito было опубликовано и затем удалено предложение о продаже за 134 млн руб. яхты Princess 85MY, которая упоминалась в расследовании ФБК Алексея Навального «Он вам не Димон». Копия объявления сохранилась в кэше Google.
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На Avito выставили на продажу яхту из фильма ФБК «Он вам не Димон»

РБК16:53

На Avito выставили на продажу за ₽134 млн яхту, ранее принадлежащую Дмитрию Медведеву

Znak.com09:32

На Avito выставили на продажу за 134 млн рублей яхту. ФБК утверждал, что она принадлежала Медведеву

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«Яхта Медведева» вновь заинтересовала Навального. Новым расследованием шокировать не удалось

Царьград10:53

СМИ: Навальный нашел на Avito объявление о продаже яхты, принадлежавшей экс-премьеру Медведеву

Росбалт10:45

Принадлежавшую ранее Медведеву яхту выставили на Avito за 134 млн рублей

Компания10:10

Бывшую яхту Дмитрия Медведева, как утверждает Алексей Навальный, выставили на продажу за 134 миллиона рублей на Авито

Эхо Москвы16:02
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Общество

Махачкалу закроют из-за коронавируса

Махачкалу закроют на период празднования Ураза-байрама в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.
Lenta.ru 11:45
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Технологии

В WhatsApp появится новая функция

В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
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Политика

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Общество

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Губернатор Московский области Андрей Воробьев сообщил об ужесточении масочного режима в регионе.
Аргументы недели 14:56
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Названа предварительная причина крушения самолета в Пакистане

По предварительным данным, все погибли. Самолет летел из местного Лахора в Карачи, связь с лайнером была потеряна за минуту до крушения.
РЕН ТВ 07:24
Армия и оружие

Венесуэла поручила своей армии сопровождать иранские нефтяные танкеры

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REGNUM 20 мая в 19:05
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Общество

В Петербурге разрешили прощание с умершими

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Кино

Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести

Коммерсантъ 19 мая в 18:36
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Армия и оружие

Как США наращивают военную активность в киберпространстве

Глава Киберкомандования ВС США генерал Пол Накасоне заявил, что Соединённые Штаты в настоящее время сосредоточены на подходе, согласно которому американские военные всегда должны предпринимать активные действия в киберпространстве и противодействовать противникам.
RT на русском 18:23
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«Бавария» победит «Айнтрахт» в 27-м туре Бундеслиги

Матч 27-го тура Бундеслиги «Бавария» - «Айнтрахт» пройдет 23 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 19:30 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 03:21
Наука

До 220 млн человек оказались под угрозой отравления мышьяком

Примерно 94% азиатов могут находиться под угрозой.
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Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова

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Создатели «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе

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Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
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Политика

Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага

Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
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Киберспорт

Valorant от Riot Games выйдет уже 2 июня

Riot Games объявила дату выхода Valorant — релиз соревновательного шутера состоится уже 2 июня.
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Авто

Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30

Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
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Группа демократов Конгресса США направила письмо президенту США Дональду Трампу с требованием объяснить причины его решения направить партию аппаратов ИВЛ в Россию для помощи заболевшим COVID-19, пишет The Hill.
Газета.Ru 15:40
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Армия и оружие

Россия не поверила в приверженность НАТО контролю над вооружениями

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о приверженности альянса соблюдению режима контроля над вооружениями не подтверждаются фактами, заявило постпредство России при НАТО.
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Минздрав ускорит выход на рынок препарата против коронавируса

Минздрав сократит сроки выхода на рынок препарата "Фавипиравир", который может быть эффективен в борьбе с коронавирусом.
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«Ислочь» - «Энергетик-БГУ»: прогноз на матч чемпионата Беларуси по футболу

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В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции

Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
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Россиян предупредили о риске возникновения летних торфяных пожаров

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Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой

Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
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Турция захватила кусок греческой земли

Турецкие военные и спецназ полиции захватили кусок греческой земли на спорной границе, проходящей по реке Эврос (другое название Марица).
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Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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