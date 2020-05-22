Общество
РБКНа Avito выставили на продажу яхту из фильма ФБК «Он вам не Димон»
На сервисе объявлений Avito было опубликовано и затем удалено предложение о продаже за 134 млн руб. яхты Princess 85MY, которая упоминалась в расследовании ФБК Алексея Навального «Он вам не Димон». Копия объявления сохранилась в кэше Google.
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Общество
Махачкалу закроют из-за коронавируса
Махачкалу закроют на период празднования Ураза-байрама в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.
Lenta.ru 11:45
Технологии
В WhatsApp появится новая функция
В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
РИА Новости вчера в 09:58
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 16:31
Общество
В Подмосковье ужесточили масочный режим
Губернатор Московский области Андрей Воробьев сообщил об ужесточении масочного режима в регионе.
Аргументы недели 14:56
Происшествия
Названа предварительная причина крушения самолета в Пакистане
По предварительным данным, все погибли. Самолет летел из местного Лахора в Карачи, связь с лайнером была потеряна за минуту до крушения.
РЕН ТВ 07:24
Армия и оружие
Венесуэла поручила своей армии сопровождать иранские нефтяные танкеры
Каракас, 21 мая 2020, 02:05 — REGNUM Иранские танкеры с нефтью, которые следуют в Венесуэлу, будут сопровождаться венесуэльскими военными при заходе в особую экономическую зону Боливарианской республики, 20 мая заявил министр обороны страны Владимир Падрино в эфире телеканала VTV.
REGNUM 20 мая в 19:05
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Российская газета 10:28
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ 19 мая в 18:36
Армия и оружие
Как США наращивают военную активность в киберпространстве
Глава Киберкомандования ВС США генерал Пол Накасоне заявил, что Соединённые Штаты в настоящее время сосредоточены на подходе, согласно которому американские военные всегда должны предпринимать активные действия в киберпространстве и противодействовать противникам.
RT на русском 18:23
Футбол
«Бавария» победит «Айнтрахт» в 27-м туре Бундеслиги
Матч 27-го тура Бундеслиги «Бавария» - «Айнтрахт» пройдет 23 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 19:30 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 03:21
Наука
До 220 млн человек оказались под угрозой отравления мышьяком
Примерно 94% азиатов могут находиться под угрозой.
ToDay News Ufa 15:40
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе
Культуромания 05:01
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Киберспорт
Valorant от Riot Games выйдет уже 2 июня
Riot Games объявила дату выхода Valorant — релиз соревновательного шутера состоится уже 2 июня.
Игромания.ру вчера в 11:22
Авто
Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30
Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
32CARS.ru 20 мая в 12:26
Единоборства
Майк Тайсон показал взрывную скорость рук
Sports.ru 03:22
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Политика
Демократы требуют от Трампа обосновать отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Группа демократов Конгресса США направила письмо президенту США Дональду Трампу с требованием объяснить причины его решения направить партию аппаратов ИВЛ в Россию для помощи заболевшим COVID-19, пишет The Hill.
Газета.Ru 15:40
Армия и оружие
Россия не поверила в приверженность НАТО контролю над вооружениями
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о приверженности альянса соблюдению режима контроля над вооружениями не подтверждаются фактами, заявило постпредство России при НАТО.
Взгляд.ру 16:16
Здоровье
Минздрав ускорит выход на рынок препарата против коронавируса
Минздрав сократит сроки выхода на рынок препарата "Фавипиравир", который может быть эффективен в борьбе с коронавирусом.
Life.ru 20:34
Футбол
«Ислочь» - «Энергетик-БГУ»: прогноз на матч чемпионата Беларуси по футболу
Sputnik Грузия 12:04
Политика
В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции
Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru 07:20
Игры
Игрок напомнил восторженному журналисту, что механика ветра из Ghost of Tsushima реализована в серии Metro
3DNews 08:01
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о продаже масок из гумпомощи
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следствие установила человека, который распространил фейковые новости о якобы продаже в розницу защитных масок из китайской гуманитарной помощи.
Московский Комсомолец вчера в 02:40
Общество
В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах
"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - приводятся слова заместителя председателя правительства области Романа Каратаева.
Газета.Ru 07:15
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ 07:03
Армия и оружие
Турция захватила кусок греческой земли
Турецкие военные и спецназ полиции захватили кусок греческой земли на спорной границе, проходящей по реке Эврос (другое название Марица).
Lenta.ru 14:30