На сервисе объявлений Avito было опубликовано и затем удалено предложение о продаже за 134 млн руб. яхты Princess 85MY, которая упоминалась в расследовании ФБК Алексея Навального «Он вам не Димон». Копия объявления сохранилась в кэше Google.

На Avito выставили на продажу яхту из фильма ФБК «Он вам не Димон»

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