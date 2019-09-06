Общество

Российская газетаРоссийская газетаНа Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших. Премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис не исключил, что жертв может быть больше. Сейчас на архипелаге продолжаются спасательные и поисковые операции.
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Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43

ТАССвчера в 23:23

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до 43 человек

РИА Новостивчера в 23:32

Число погибших от урагана «Дориан» на Багамах возросло до 20 человек

Реальное время05 сентября в 01:12

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 43 человек

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Власти Багамских островов предупреждают, что число жертв урагана «Дориан» может быть ошеломляющим

Эхо Москвывчера в 13:01

Число жертв урагана Дориан на Багамских островах достигло 43

Коммерсантъвчера в 23:26

До 43 увеличилось число жертв урагана «Дориан» на Багамах

Московский Комсомолецвчера в 23:37
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 06:55, Вашингтон
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Компания РПЦ получила лицензию на производство вина

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Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

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Скончался чемпион мира по регби Честер Уильямс

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