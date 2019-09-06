Общество
Российская газетаНа Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших. Премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис не исключил, что жертв может быть больше. Сейчас на архипелаге продолжаются спасательные и поисковые операции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Число погибших от урагана «Дориан» на Багамах возросло до 20 человек
Реальное время05 сентября в 01:12
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 06:55, Вашингтон
Политика
Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово»
Автобусы с украинскими моряками выехали из СИЗО «Лефортово».
Взгляд.ру 02:36
Финансы
От снижения ставки ЦБ призвали не ждать чудес
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.- с 7,25% до 7% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год.
Национальная служба новостей вчера в 14:41
Театры
В бывших корпусах завода «Арсенал» появится театральная площадка
Невские Новости вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин в ходе праздничных мероприятий на ВДНХ.
РБК 05:52
Космос
Робот «Федор» успешно вернулся на Землю с МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом F.E.D.O.R. (или просто «Федор») на борту успешно приземлился в Казахстане в ночь на 7 сентября, передает пресс-служба Роскосмоса.
Афиша Daily 04:31
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Двстином Порье.
ТАСС 04:28
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Космос
В странном космическом корабле заподозрили главное оружие Америки
Вандеберг охотился за роботизированным космическим кораблем в течение нескольких месяцев и сумел выследить его в мае 2019 года.
ГЛАС.RU вчера в 05:27
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Политика
Пленный россиянин рассказал про схему обмана украинцев с обменом
Россиянин Игорь Кимаковский попал в плен на Украине четыре года назад. С тех пор его включали в списки на обмен раз пять.
Московский Комсомолец вчера в 11:32
Футбол
Роналду стал самым быстрым нападающим серии А
Третьим в списке самых быстрых игроков серии А идет нападающий «Торино» Симоне Дзадза с показателем 34,46 км/ч.
Sportbox.RU 05:50
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Фигурное катание
Загитова выступит в контрольных прокатах вслед за Медведевой
В женском одиночном катании восемь фигуристок разбиты на две разминки, причем в первой выступят чемпионка Европы Софья Самодурова, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а также олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова.
Советский спорт 04:03
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Политика
Кирилл Вышинский вылетел в Москву
Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский вылетел в российскую столицу из Киева.
Политика Сегодня 05:16
Шоу-бизнес
Валерия призналась, что потеряла ребенка от Пригожина
RuNews24.ru вчера в 09:58
Экономика
Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Предполагается, что граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:15
Происшествия
Береговая охрана Ирана задержала танкер с топливом в Персидском заливе
Танкер с экипажем на борту задержала береговая охрана Ирана в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива.
REGNUM 05:21
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости вчера в 06:19
Политика
Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.
Российская газета 04:16
Футбол
Скончался чемпион мира по регби Честер Уильямс
Специалист возглавил сборную ЮАР по регби-7, потом тренировал национальные команды Туниса и Уганды.
Чемпионат 04:40
Экономика
Росстат отследит динамику зарплаты младшего медперсонала
Уточняется, что сбор официальных статистических данных по этому показателю позволит проводить мониторинг повышения заработной платы младшего медицинского персонала с учётом индексации.
РИА Новости 03:08
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы "Мужское / Женское" призвал соведущую Юлию Барановскую "закрыть рот".
Газета.Ru вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали изменившуюся «папину дочку» Карпович
Не все подписчики узнали изменившегося кумира. В настоящее время актрисе 33 года, однако она всегда выглядела моложе своих лет.
ФАН 04:48
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки необходимо сделать беременным
В ведомстве отметили, что на стадии планирования беременности и при отсутствии данных о вакцинации необходимо сделать прививку от краснухи, кори и паротита.
ТАСС 04:03