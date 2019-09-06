с чего всё началось

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших. Премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис не исключил, что жертв может быть больше. Сейчас на архипелаге продолжаются спасательные и поисковые операции.

На Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»

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