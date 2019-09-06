Общество
Российская газетаНа Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших. Премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис не исключил, что жертв может быть больше. Сейчас на архипелаге продолжаются спасательные и поисковые операции.
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«Число подтверждённых смертей из-за урагана «Дориан» в пятницу возросло до 43, и эта цифра, как предполагается, значительно увеличится по мере продолжения работы аварийных служб на разрушенных Багамах», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 23:54
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Борт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву
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Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами
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Тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь
Тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» прибыл в Севастополь.
RT на русском 05:15
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Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV.
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Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
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Осужденные на юге России украинцы помилованы и отправлены в Киев
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Теннис
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Газета.Ru 05:28
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«Лаборатория Касперского» представила решение Anti-Cheat, которое поможет организаторам киберспортивных турниров и производителям онлайн-игр бороться с читерством.
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Футбол
Дзюба обратился к болельщикам сборной России
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Sport24.ru вчера в 20:18
Футбол
Селюк: болельщики «Спартака» должны на матчах вставать и аплодировать Федуну
Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк опубликовал видео, в котором рассказывает, почему поклонникам московского «Спартака» нужно стоя аплодировать владельцу клуба Леониду Федуну.
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Политика
Стало известно о роли Медведчука в обмене заключенными между Украиной и Россией
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не принимал участия в обмене заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 08:12
Политика
Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26
Театры
В бывших корпусах завода «Арсенал» появится театральная площадка
Невские Новости вчера в 13:28
Баскетбол
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Форвард сборной России Сергей Карасев отметил, что неудачное выступление на чемпионате мира подстегнет его тренироваться еще усерднее.
Sportbox.RU 07:46
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
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РИА Новости 05:42
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Футбол
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Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы "Мужское / Женское" призвал соведущую Юлию Барановскую "закрыть рот".
Газета.Ru вчера в 11:06
Политика
Косачёв назвал обмен с Украиной первым шагом к диалогу
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв рассчитывает, что после проведённого между Москвой и Киевом обмена удерживаемыми лицами последует и окончание донбасского конфликта.
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Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Театры
Путин поздравил Великолукский театр со 100-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Великолукского драматического театра со 100-летним юбилеем.
Невские Новости 07:09
Автоспорт
Феттель занял первое место в третьей практике Гран-при Италии
Пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл третьи свободные заезды на 14-м этапе сезона Гран-при Италии на автодроме в Монце.
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Политика
Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве.
RT на русском 08:19
Политика
Трамп намерен прекратить помощь нелояльным США странам
В самое ближайшее время США могут прекратить оказывать помощь нелояльным им государствам.
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Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10
Футбол
В ТВ-программе все игры 9-го тура — по датам и времени. РПЛ до сих пор не опубликовала расписание осени
Ранее представители лиги сообщали, что расписание игр турнира РПЛ после международной паузы до зимнего перерыва появится 5 сентября — однако ни позавчера, ни вчераэтого не произошло.
Спорт-Экспресс 06:30
Политика
Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.
Известия 06:38