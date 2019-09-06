Общество

Российская газетаРоссийская газетаНа Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших. Премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис не исключил, что жертв может быть больше. Сейчас на архипелаге продолжаются спасательные и поисковые операции.
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«Число подтверждённых смертей из-за урагана «Дориан» в пятницу возросло до 43, и эта цифра, как предполагается, значительно увеличится по мере продолжения работы аварийных служб на разрушенных Багамах», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 23:54

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Число погибших из-за урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 43

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