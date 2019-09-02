Происшествия

REGNUMREGNUMПять человек погибли на Багамах в результате урагана «Дориан»

Пять человек погибли в результате стихийных бедствий на Багамских островах, вызванных ураганом «Дориан», сообщает Associated Press. Согласно сообщениям местных властей, в настоящее время по официальным данным пять человек погибли в результате стихии.
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Ураган «Дориан» убил пять человек на Багамах

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Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
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Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.
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