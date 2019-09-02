Пять человек погибли в результате стихийных бедствий на Багамских островах, вызванных ураганом «Дориан», сообщает Associated Press. Согласно сообщениям местных властей, в настоящее время по официальным данным пять человек погибли в результате стихии.

Пять человек погибли на Багамах в результате урагана «Дориан»

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