Происшествия

REGNUMREGNUMПоявились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах

В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра. По данным местных СМИ, на островах Абако погиб семилетний мальчик.
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Пять человек стали жертвами урагана «Дориан» на Багамах

Говорит Москва00:05

Куба поможет в восстановлении Багамских островов после урагана «Дориан»

ТАСС00:12

На Багамах из-за урагана «Дориан» погибли пять человек

РИА Новостивчера в 18:30

Пять человек погибли во время удара урагана «Дориан» по Багамским островам

Life.ruвчера в 19:38

Пять человек погибли на Багамах из-за урагана «Дориан»

Известиявчера в 19:30

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до пяти человек

РБКвчера в 20:04

Ураган «Дориан» убил пять человек на Багамах

Московский Комсомолецвчера в 18:16
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:40, Вашингтон
Футбол

«Рома» арендовала футболиста «Арсенала» Мхитаряна

ТАСС вчера в 14:46
Армия и оружие

Борисов заявил об интересе Турции к истребителям Су-35 и Су-57

29 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35.
Известия 01 сентября в 08:12
Политика

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс поддержал Джулиана Ассанжа

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на митинге в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Вести.Ru 00:09
Футбол

Де Лигт признан лучшим игроком Голландии

Футболистом года признан бывший защитник «Аякса» Матейс де Лигт, который этим летом перешел в «Ювентус».
Матч ТВ вчера в 20:59
Политика

Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с угрозами и пулей

В адрес южнокорейского посольства в Токио поступило письмо с угрозами и требованием «убраться вон», а также пулей.
RT на русском вчера в 23:13
Музыка

Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»

RT на русском вчера в 22:49
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Общество

В Кемеровской области суд закрыл детсад из-за радиации

Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада из-за повышенного содержания в помещениях радиоактивного вещества радона.
РБК 00:24
Происшествия

Испанцы нашли на яхте россиянина и 800 килограммов кокаина

Испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина.
Lenta.ru вчера в 13:20
Происшествия

Описана реакция детей Беслана на вошедшего в школу спецназовца

Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Lenta.ru вчера в 09:05
Энергетика

Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Политика

Оскорбившую жителей Тулуна чиновницу стоит уволить, считает Путин

Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, якобы назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна «быдлом», проявила непорядочность.
REGNUM 00:30
Экономика

В Хакасии из-за долгов ограничили электроэнергию на объектах ЖКХ

Долги коммунальщиков в Хакасии повлекли ограничения подачи электроэнергии на 12 объектах предприятий коммунального сектора.
REGNUM вчера в 23:40
Культура

Розенбаум перенес операцию, продюсер и жена рассказали о его состоянии

Красная весна вчера в 13:31
Политика

Рогозин ответил на критику строительства космодрома Восточный

Взгляд.ру вчера в 03:26
Футбол

«ПСЖ» объявил о переходе Икарди

Официальный сайт «ПСЖ» сообщил о подписании контракта с форвардом миланского «Интера» Мауро Икарди.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:38
Происшествия

Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции

Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
РБК вчера в 18:00
Экономика

Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Происшествия

На берегу Белого моря обнаружены радиоактивные понтоны

Красная весна вчера в 20:48
Общество

Росстат назвал число работающих россиянок

В целом же в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше. Среди мужчин трудоустроены оказались 67,8%.
Газета.Ru вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассталась с мужем

Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв поженились в августе 2018 года и даже написали вместе автобиографическую книгу.
Говорит Москва вчера в 05:56
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости вчера в 18:44
Политика

Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма

"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Наука

Заикнемся о мышах

Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 29 августа в 11:36
Политика

Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Происшествия

В Кабуле произошёл мощный взрыв

Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM вчера в 14:20
Интернет

Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд

Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 вчера в 09:47
Происшествия

Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине

Представитель посольства России в Германии сообщил, что 27 августа консульские работники встретились с задержанным россиянином, которого подозревают в убийстве 23 августа в центре Берлина бывшего полевого командира чеченских сепаратистов, 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).
Московский Комсомолец вчера в 12:14
Происшествия

В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки

Интерфакс вчера в 04:47
Политика

Президент Эстонии: Вторая мировая закончилась для нас 25 лет назад

Военное обозрение 01 сентября в 22:56
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Багамские Острова
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Государство на одноимённых островах к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида. В архипелаг входит около 700 островов и 2000 коралловых рифов.
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