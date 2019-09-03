В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра. По данным местных СМИ, на островах Абако погиб семилетний мальчик.

Армия и оружие Борисов заявил об интересе Турции к истребителям Су-35 и Су-57 29 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35.

Политика Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс поддержал Джулиана Ассанжа Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на митинге в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне.

Футбол Де Лигт признан лучшим игроком Голландии Футболистом года признан бывший защитник «Аякса» Матейс де Лигт, который этим летом перешел в «Ювентус».

Политика Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с угрозами и пулей В адрес южнокорейского посольства в Токио поступило письмо с угрозами и требованием «убраться вон», а также пулей.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.

Общество В Кемеровской области суд закрыл детсад из-за радиации Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада из-за повышенного содержания в помещениях радиоактивного вещества радона.

Происшествия Испанцы нашли на яхте россиянина и 800 килограммов кокаина Испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина.

Происшествия Описана реакция детей Беслана на вошедшего в школу спецназовца Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Энергетика Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.

Политика Оскорбившую жителей Тулуна чиновницу стоит уволить, считает Путин Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, якобы назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна «быдлом», проявила непорядочность.

Экономика В Хакасии из-за долгов ограничили электроэнергию на объектах ЖКХ Долги коммунальщиков в Хакасии повлекли ограничения подачи электроэнергии на 12 объектах предприятий коммунального сектора.

Футбол «ПСЖ» объявил о переходе Икарди Официальный сайт «ПСЖ» сообщил о подписании контракта с форвардом миланского «Интера» Мауро Икарди.

Экономика Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине.

Общество Росстат назвал число работающих россиянок В целом же в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше. Среди мужчин трудоустроены оказались 67,8%.

Шоу-бизнес Наталья Поклонская рассталась с мужем Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв поженились в августе 2018 года и даже написали вместе автобиографическую книгу.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.

Политика Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма "Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.

Наука Заикнемся о мышах Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.

Политика Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.

Происшествия В Кабуле произошёл мощный взрыв Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.

Интернет Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.