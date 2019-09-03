Происшествия
REGNUMПоявились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра. По данным местных СМИ, на островах Абако погиб семилетний мальчик.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:40, Вашингтон
Футбол
«Рома» арендовала футболиста «Арсенала» Мхитаряна
ТАСС вчера в 14:46
Армия и оружие
Борисов заявил об интересе Турции к истребителям Су-35 и Су-57
29 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35.
Известия 01 сентября в 08:12
Политика
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс поддержал Джулиана Ассанжа
Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на митинге в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Вести.Ru 00:09
Футбол
Де Лигт признан лучшим игроком Голландии
Футболистом года признан бывший защитник «Аякса» Матейс де Лигт, который этим летом перешел в «Ювентус».
Матч ТВ вчера в 20:59
Политика
Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с угрозами и пулей
В адрес южнокорейского посольства в Токио поступило письмо с угрозами и требованием «убраться вон», а также пулей.
RT на русском вчера в 23:13
Музыка
Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»
RT на русском вчера в 22:49
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Общество
В Кемеровской области суд закрыл детсад из-за радиации
Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада из-за повышенного содержания в помещениях радиоактивного вещества радона.
РБК 00:24
Происшествия
Испанцы нашли на яхте россиянина и 800 килограммов кокаина
Испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина.
Lenta.ru вчера в 13:20
Происшествия
Описана реакция детей Беслана на вошедшего в школу спецназовца
Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Lenta.ru вчера в 09:05
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Политика
Оскорбившую жителей Тулуна чиновницу стоит уволить, считает Путин
Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, якобы назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна «быдлом», проявила непорядочность.
REGNUM 00:30
Экономика
В Хакасии из-за долгов ограничили электроэнергию на объектах ЖКХ
Долги коммунальщиков в Хакасии повлекли ограничения подачи электроэнергии на 12 объектах предприятий коммунального сектора.
REGNUM вчера в 23:40
Культура
Розенбаум перенес операцию, продюсер и жена рассказали о его состоянии
Красная весна вчера в 13:31
Политика
Рогозин ответил на критику строительства космодрома Восточный
Взгляд.ру вчера в 03:26
Футбол
«ПСЖ» объявил о переходе Икарди
Официальный сайт «ПСЖ» сообщил о подписании контракта с форвардом миланского «Интера» Мауро Икарди.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:38
Происшествия
Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
РБК вчера в 18:00
Экономика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Происшествия
На берегу Белого моря обнаружены радиоактивные понтоны
Красная весна вчера в 20:48
Общество
Росстат назвал число работающих россиянок
В целом же в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше. Среди мужчин трудоустроены оказались 67,8%.
Газета.Ru вчера в 21:24
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассталась с мужем
Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв поженились в августе 2018 года и даже написали вместе автобиографическую книгу.
Говорит Москва вчера в 05:56
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости вчера в 18:44
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 29 августа в 11:36
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM вчера в 14:20
Интернет
Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд
Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 вчера в 09:47
Происшествия
Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине
Представитель посольства России в Германии сообщил, что 27 августа консульские работники встретились с задержанным россиянином, которого подозревают в убийстве 23 августа в центре Берлина бывшего полевого командира чеченских сепаратистов, 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).
Московский Комсомолец вчера в 12:14
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Интерфакс вчера в 04:47
Политика
Президент Эстонии: Вторая мировая закончилась для нас 25 лет назад
Военное обозрение 01 сентября в 22:56