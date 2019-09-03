На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан". Ранее сообщалось о том, что первой жертвой стихии на островах стал семилетний мальчик. Новые данные распространил премьер-министр Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис, пишет ТАСС, ссылаясь на Associated Press.

На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек

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