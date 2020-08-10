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RT на русском
RT на русском

На Белорусском металлургическом заводе опровергли приостановку работы

Руководство Белорусского металлургического завода опровергает информацию об акциях протеста и забастовке, предприятие работает в штатном режиме. Об этом журналистам заявил генеральный директор компании Дмитрий Корчик.В источнике
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ТАСС

Крупные белорусские предприятия опровергли сообщения о якобы готовящейся забастовке

ТАСС11:55
Lenta.ru

Рабочие одного из белорусских заводов начали забастовку

Lenta.ru09:50
РБК

Глава белорусского завода опроверг сообщения о начале забастовок

РБК12:11
Взгляд.ру

На Белорусском металлургическом заводе опровергли сообщения о забастовке

Взгляд.ру11:59
RT на русском

На Белорусском металлургическом заводе опровергли приостановку работы

RT на русском11:19
Коммерсантъ

Руководство БМЗ отрицает информацию о забастовке

Коммерсантъ12:16
РИА Новости

Белорусский металлургический завод приостановил работу

РИА Новости10:32

В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

Минск, 10 августа 2020, 15:22 — REGNUM Во время массовых акций протеста в Минске после закрытия избирательных участков в ночь с 9 на 10 августа были задержаны российские журналисты, в том числе военкор, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов.
REGNUM08:22
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Маас в разговоре с Помпео высказался об угрозах США в адрес фирм ФРГ

Маас заявил, что в ходе беседы с американским коллегой «выразил недоумение», в частности, в связи с угрозами американских сенаторов в адрес компании Faehrhafen Sassnitz GmbH — оператора порта, где пришвартовано судно-трубоукладчик «Академик Черский», являющееся возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском09:17

Ревин назвал моторы, способные проехать 500 тыс. километров

Автомобильный эксперт «За рулём» Алексей Ревин назвал силовые установки, которые способны пройти 500 тыс. километров (км). Таковых оказалось всего 9: K4M/F4R от Renault, G4FA/G4FC от Hyundai-KIA, B15D2 от Chevrolet, BSE от Volkswagen, TU5JP4 (NFU) от Peugeot-Citroen, а также R2A/2AR-FE от Honda и Toyota.
Тарантас Ньюс12:46
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«Динамо» обыграло «Урал» в матче первого тура чемпионата России

В матче первого тура российской премьер-лиги московское "Динамо" на поле "Екатеринбург Арены" обыграло команду "Урал", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились Клинтон Н'Жье и Сильвестр Игбун, забившие на 38-й и 59-й минутах соответственно.
Вести.Ru12:00

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ12:12
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СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
ТАСС13:00
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Власти Финляндии ужесточили карантин по приезду из-за границы

Обязательную 14-дневную самоизоляцию после прибытия в Финляндию из-за границы ввели власти страны, сообщил сотрудник Национального института здоровья Мика Салминен 9 августа, сообщает телерадиокомпания YLE.
ИА Красная Веснавчера в 11:17
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Силы ОМОНа прибывают в центр Минска

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии оцепили улицы в центре столицы, в том числе в районе стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент ТАСС.
ТАСС11:39

Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
News.ru05:38
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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