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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Предприятия в Белоруссии приостанавливают работу из-за забастовок

Сотрудники Белорусского металлургического завода (БМЗ) перевели часть печей на холостой режим работы, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе завода. «Печи не выпускают сталь, но находятся на подогреве, в рабочем режиме»,— сказал собеседник агентства.В источнике
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Коммерсантъ

Предприятия в Белоруссии приостанавливают работу из-за забастовок

Коммерсантъ09:55
РБК

Рабочие Белорусского металлургического завода перекрыли дорогу к печам

РБК09:29
ТАСС

Сотрудники Белорусского металлургического завода вышли на акцию протеста

ТАСС08:59
Говорит Москва

Сотрудники Белорусского металлургического завода вышли на акцию протеста

Говорит Москва08:53
РЕН ТВ

Все печи Белорусского металлургического завода остановлены

РЕН ТВ08:19
РИА Новости

Рабочие Белорусского металлургического завода приостановили доменные печи

РИА Новости08:35
Газета.Ru

Белорусский металлургический завод объявил о забастовке

Газета.Ru04:57

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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Россия ответила на призыв Макрона поддержать протесты в Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "лицемерием" призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Европейскому союзу поддерживать участников мирных демонстраций в Белоруссии.
Газета.Ru07:27
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«Если власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги». Подполковник белорусской милиции рассказал, как силовиков готовили к выборам

Подполковник милиции, командир роты ППС Лидского РОВД Юрий Махнач рассказал 17 августа порталу Tut.by, как силовиков готовили к выборам президента Белоруссии.
Фонтанка.Ру10:07