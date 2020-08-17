Предприятия в Белоруссии приостанавливают работу из-за забастовок
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Сотрудники Белорусского металлургического завода (БМЗ) перевели часть печей на холостой режим работы, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе завода. «Печи не выпускают сталь, но находятся на подогреве, в рабочем режиме»,— сказал собеседник агентства.В источнике
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