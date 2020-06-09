Общество

Российская газетаРоссийская газетаНа Благовещенск обрушился тропический ливень

Вечером 8 июня на Благовещенск обрушился настоящий тропический ливень, за 12 часов выпало 82 миллиметра от месячной нормы осадков - 90 процентов, сообщает пресс-служба городской администрации. Едва был не побит абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений.
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В Приамурье продолжают ликвидировать последствия циклона (видео)

Амур.инфо22:36

Режим ЧС объявлен в Благовещенске из-за последствий мощного ливня

Вести - Амурская область22:33

Режим ЧС объявлен из-за тропического ливня в Благовещенске

Телепорт21:36

Режим ЧС объявлен в Благовещенске из-за рекордного ливня (видео)

Амурская правда21:25

В Благовещенске ввели режим ЧС после рекордного ливня

ТАСС21:22

«Весь квартал тонет!»: в частном секторе Благовещенска вода залила дома и огороды

АСН2421:48

Вечернее «рандеву» на лодке по подтопленной улице устроили благовещенцы

ИА Порт Амур22:27
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Общество

Трамп пообещал не упразднять полицию и не урезать ее финансирование

Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме пообещал, что США на фоне массовых акций протеста против произвола полиции не станут сокращать штат полиции или урезать ее финансирование.
Московский Комсомолец 19:13
Здоровье

Два пациента с выявленным коронавирусом скончались в Забайкалье

Общее число выявленных случаев в регионе за прошедшие сутки увеличилось на 83 и достигло 1634, из больниц за день был выписан 31 человек, общее число выздоровевших составило 868 человек.
Известия 00:09
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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Авто

В Камчатском крае на продажу выставлен очень редкий броневик Ford

Тарантас Ньюс 11:42
Происшествия

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы, сообщают СМИ.
Коммерсантъ 16:16
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Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Политика

«Не лез бы лучше»: Пушков высмеял слова историка из США о России

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал слова декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода о "расизме в России".
РИА Новости 23:11
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Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова

Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
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Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС 13:32
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Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
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Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru 12:08
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
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Здоровье

Антитела к коронавирусу имеют до 5% челябинских медиков

Челябинск, 8 июня 2020, 19:56 — REGNUM В Челябинской области антитела к коронавирусу имеют до 5% медиков.
REGNUM 12:56
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Футбол

Бразилия отозвала заявку на проведение женского ЧМ-2023 по футболу

Бразилия сняла свою кандидатуру с выборов за право проведения чемпионата мира по футболу 2023 года среди женщин, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CBF).
РИА Новости 19:05
Общество

Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири

Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
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Наука

Новый алгоритм описал уникальную модель электрической активности сердца

Алгоритм, позволяющий математически описать электрическое возбуждение сердечных клеток пациента, разработала команда ученых из нескольких университетов, 4 июня сообщает пресс-служба МФТИ, ссылаясь на публикацию журнала PLOS ONE от 11 мая.
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Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
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Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
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Происшествия

Еще 182 человека заразились коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области за минувшие сутки заразились коронавирусом 182 человека.
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Происшествия

В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Новосибирской области выросло за сутки на 107, пятьдесят пациентов выздоровели, два человека скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 06 июня в 00:33
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Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
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Дочь актрисы Нины Руслановой опровергла слухи о ее госпитализации

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Стало известно об обращении семьи убитого афроамериканца в ООН

Семья убитого афроамериканца Джорджа Флойда попросила ООН вмешаться в расследование.
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Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
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Дибала: «Поиграть с Месси за „Барселону“ было бы очень здорово»

Ранее Дибала опроверг слухи о возможном переходе в "Пари Сен-Жермен".
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В отношении водителя иномарки, попавшего 8 июня в 21:44 в ДТП у дома 3 на Смоленской площади, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Москве.
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Вера Брежнева похвасталась 68-летней мамой в купальнике

Глядя на 68-летнюю маму Брежневой, становится ясно как певица стала секс-символом для миллиона мужчин.
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Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок

Логистические компании столкнулись с тем, что таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за вступления в силу новых таможенных правил и несовершенства программного обеспечения службы, пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов.
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В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
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