Общество
Российская газетаНа Благовещенск обрушился тропический ливень
Вечером 8 июня на Благовещенск обрушился настоящий тропический ливень, за 12 часов выпало 82 миллиметра от месячной нормы осадков - 90 процентов, сообщает пресс-служба городской администрации. Едва был не побит абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений.
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Общество
Трамп пообещал не упразднять полицию и не урезать ее финансирование
Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме пообещал, что США на фоне массовых акций протеста против произвола полиции не станут сокращать штат полиции или урезать ее финансирование.
Московский Комсомолец 19:13
Здоровье
Два пациента с выявленным коронавирусом скончались в Забайкалье
Общее число выявленных случаев в регионе за прошедшие сутки увеличилось на 83 и достигло 1634, из больниц за день был выписан 31 человек, общее число выздоровевших составило 868 человек.
Известия 00:09
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Авто
В Камчатском крае на продажу выставлен очень редкий броневик Ford
Тарантас Ньюс 11:42
Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы, сообщают СМИ.
Коммерсантъ 16:16
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Политика
«Не лез бы лучше»: Пушков высмеял слова историка из США о России
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал слова декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода о "расизме в России".
РИА Новости 23:11
Шоу-бизнес
Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова
Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru вчера в 07:36
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС 13:32
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru 12:08
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Здоровье
Антитела к коронавирусу имеют до 5% челябинских медиков
Челябинск, 8 июня 2020, 19:56 — REGNUM В Челябинской области антитела к коронавирусу имеют до 5% медиков.
REGNUM 12:56
Футбол
Бразилия отозвала заявку на проведение женского ЧМ-2023 по футболу
Бразилия сняла свою кандидатуру с выборов за право проведения чемпионата мира по футболу 2023 года среди женщин, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CBF).
РИА Новости 19:05
Общество
Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири
Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста 08:36
Наука
Новый алгоритм описал уникальную модель электрической активности сердца
Алгоритм, позволяющий математически описать электрическое возбуждение сердечных клеток пациента, разработала команда ученых из нескольких университетов, 4 июня сообщает пресс-служба МФТИ, ссылаясь на публикацию журнала PLOS ONE от 11 мая.
ИА Красная Весна 06 июня в 20:38
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
Происшествия
Еще 182 человека заразились коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области за минувшие сутки заразились коронавирусом 182 человека.
Наш Север 22:40
Происшествия
В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Новосибирской области выросло за сутки на 107, пятьдесят пациентов выздоровели, два человека скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 06 июня в 00:33
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском 14:16
Происшествия
Стало известно об обращении семьи убитого афроамериканца в ООН
Семья убитого афроамериканца Джорджа Флойда попросила ООН вмешаться в расследование.
Lenta.ru 12:29
Происшествия
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости 12:56
Футбол
Дибала: «Поиграть с Месси за „Барселону“ было бы очень здорово»
Ранее Дибала опроверг слухи о возможном переходе в "Пари Сен-Жермен".
Soccer.ru 23:08
Происшествия
В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП
В отношении водителя иномарки, попавшего 8 июня в 21:44 в ДТП у дома 3 на Смоленской площади, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 19:25
Происшествия
На дне Байкала произошло землетрясение в 3,9 баллов
Газета.Ru 22:35
Шоу-бизнес
Вера Брежнева похвасталась 68-летней мамой в купальнике
Глядя на 68-летнюю маму Брежневой, становится ясно как певица стала секс-символом для миллиона мужчин.
Paparazzi.ru 14:37
Общество
Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок
Логистические компании столкнулись с тем, что таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за вступления в силу новых таможенных правил и несовершенства программного обеспечения службы, пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов.
РБК 23:00
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08:46