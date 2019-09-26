с чего всё началось

Правительство РФ хочет ограничить цены на гостиницы в Санкт-Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA летом 2020 года. Самый дорогой номер будет стоить 525 тысяч рублей.

На ЧЕ-2020 в Петербурге планируют ограничить цены на отели

Футбол Степаненко может сменить «Шахтер» на «Кристал Пэлас» Лондонцы дважды хотели приобрести Степаненко, но в первый раз клубам не хватило времени, а во второй Кристал Пэлас не устроила цена за футболиста.

Происшествия Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.

Шоу-бизнес Вдова Николая Караченцова обратилась к Алле Пугачевой с просьбой Людмила Поргина лично обратилась к примадонне с просьбой выделить время и прийти в «Ленком», мол, это очень важно, и для вдовы актера, и для наследия Николая Петровича.

Политика NYT сообщила о работе в ЦРУ пожаловавшегося на Трампа осведомителя Неназванные сотрудник спецслужб, подавший жалобу на президента США Дональда Трампа, является сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пишет The New York Times со ссылкой на три источника.

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе показали чувства на публике Российские актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе появились вместе на светском мероприятии 24 сентября, где не стали скрывать, что друг к другу неравнодушны.

Наука В птичьем помете не обнаружили мочевую кислоту Американские ученые провели исследование, которое показало, что в птичьем помете нет мочевой кислоты.

Политика Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.

Политика Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.

Общество МЧС подтвердило введение запрета на курение на балконах МЧС подтвердило, что для россиян введут запрет на курение на балконах квартир жилых домов.

Шоу-бизнес Эштон Кутчер отреагировал на обвинения Деми Мур в изменах и разврате Сам Кутчер не смог долго молчать и своеобразно отреагировал на обвинения. Я сейчас собирался отправить действительно язвительный твит.

Армия и оружие США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.

Игры Take-Two хочет продлить права на «Мафию» Материнская компания Rockstar Games — Take-Two Interactive — подала заявки на продление прав на торговые марки, связанные с игровой серией Mafia.

Политика В Польше работу «Газпрома» связали с «газовой трагедией» По мнению Вожняка, если бы российской компании не ограничили доступ к Opal, на юго-востоке Польши не хватило бы газа.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Происшествия МВД и СК задержали подозреваемых в убийстве депутата в 2012 году МВД и Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержали восьмерых человек, подозреваемых в исполнении убийства депутата и его семьи в Раменском районе, совершенном в 2012 году.

Кино От России на «Оскар» выдвинули «Дылду» Российский оскаровский комитет выбрал картину, которая будет выдвинута на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм» (бывшая номинация «Лучший фильм на иностранном языке») — это «Дылда» Кантемира Балагова, в мае завоевавшая приз ФИПРЕССИ и награду за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля.

Шоу-бизнес Бывшая жена Александра Серова продала подаренный певцом дом 19 лет длился брак Александра Серова и гимнастки Елены Стебеневой. После развода женщине достался шикарный дом.

Происшествия Четыре человека пострадали при стрельбе в московском общежитии Стрельба из травматического оружия произошла в московском районе Чертаново, пострадали четыре человека.

Наука Ученые рассказали об опасности чайных пакетиков Как выяснили исследователи, погруженный в воду с температурой 95°C пластиковый чайный пакетик практически моментально выделяет около 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика.

Шоу-бизнес Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.

Финансы Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.