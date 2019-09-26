Футбол
Невские НовостиНа ЧЕ-2020 в Петербурге планируют ограничить цены на отели
Правительство РФ хочет ограничить цены на гостиницы в Санкт-Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA летом 2020 года. Самый дорогой номер будет стоить 525 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Минэкономразвития (МЭР) подготовило проект постановления правительства, устанавливающий предельные цены на гостинцы в Санкт-Петербурге в период госрегулирования стоимости гостиничного обслуживания во время проведения Чемпионата Европы по футболу в 2020 году.Rambler News Service15:19
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Максимум полмиллиона: Правительство назвало цены на гостиницы в Петербурге во время Евро-2020
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