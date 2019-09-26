Правительство РФ хочет ограничить цены на гостиницы в Санкт-Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA летом 2020 года. Самый дорогой номер будет стоить 525 тысяч рублей.

На ЧЕ-2020 в Петербурге планируют ограничить цены на отели

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