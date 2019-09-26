Футбол
Невские НовостиНа ЧЕ-2020 в Петербурге планируют ограничить цены на отели
Правительство РФ хочет ограничить цены на гостиницы в Санкт-Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA летом 2020 года. Самый дорогой номер будет стоить 525 тысяч рублей.
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Максимум полмиллиона: Правительство назвало цены на гостиницы в Петербурге во время Евро-2020
КП - Санкт-Петербург17:03
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Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Представлявшая интересы Александра Протасовицкого адвокат Татьяна Прилипко написала на своей станице в социальной сети Facebook о том, что адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Юрий Ромашов был найден мертвым.
ФедералПресс 02:16
Футбол
Тошич скучает по зарплате в России
"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава".
Sport.ru 14:59
Экономика
АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл»
В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
РБК вчера в 13:56
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 18:04
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС 21:00
Политика
Россия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США
Россия предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
РИА Новости 21:44
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Общество
Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
РИА Новости 22:01
Экономика
Средний лимит по самарским кредиткам вырос на 22,4%
Сегодня, 25 сентября 2019 года, стало известно, что за январь-август текущего года средний лимит по кредитным картам, выданным в Самарской области, увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 22,4% и составил 50 440 рублей.
Саминвестор вчера в 05:48
Общество
МЧС подтвердило запрет курить на балконах
Курение на балконах подпадает под новый запрет правительства об открытом горении на балконах, сообщило МЧС.
Коммерсантъ 13:08
Космос
Ученые предупредили об опасности крошек от пищи для космонавтов на МКС
Особо отмечается "недопустимость крошливой консистенции, так как плавающие в условиях невесомости в воздушной среде крошки представляют опасность как для человека, так и для приборов и оборудования".
РИА Новости 20:07
Политика
Глава ДНР отверг предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Московский Комсомолец 09:21
Происшествия
Осквернивших мемориал в Буденновске военных осудили условно
Инцидент произошел в конце марта. Местные СМИ сообщили, что молодые люди принесли скамейку к мемориалу и поставили ее у Вечного огня.
РБК 22:19
Армия и оружие
США обвинили власти Сирии в применении химоружия в Латакии
Американская разведка пришла к выводу, что официальные власти Сирии использовали химическое оружие против мирных жителей провинции Латакия.
Комсомольская правда 14:11
Здоровье
Названы три овоща, которые помогут очистить почки
MedikForum.ru 24 сентября в 11:24
Политика
Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Политика
Трамп назвал слова Зеленского лучшим доказательством его невиновности
Президент США Дональд Трамп назвал лучшим доказательством его невиновности в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского слова самого главы Украины.
РБК 21:11
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM 21:14
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Армия и оружие
Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России, активизацией ее присутствия в мире и на Дальнем Востоке в частности, говорится в Белой книге обороны Японии за 2019 год, поступившей в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 21:31
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Футбол
ФК «КамАЗ» объяснил ситуацию с болельщиками «Спартака»
Говорит Москва 11:18
Экономика
Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
С 25 сентября российские многодетные семьи могут подать в банки заявки на списание части ипотечного кредита на сумму до 450 тысяч рублей.
REGNUM вчера в 04:31