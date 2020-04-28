В различных социальных сетях появился видеоролик с митинга, организованного рабочими-вахтовиками Чаяндинского месторождения. В связи с тем что видео содержит нецензурные выражения, мы не можем опубликовать его непосредственно на сайте. Видео доступно по данной ссылке.

с чего всё началось

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дочерней компании "Газпрома".

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

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