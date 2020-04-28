Общество
Газета.Ru«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дочерней компании "Газпрома".
Читать в источнике
Оценить4,8K
с чего всё началось
На Чаяндинском месторождении, где есть заболевшие коронавирусом, взбунтовались вахтовики, требуя улучшения бытовых условий
В различных социальных сетях появился видеоролик с митинга, организованного рабочими-вахтовиками Чаяндинского месторождения. В связи с тем что видео содержит нецензурные выражения, мы не можем опубликовать его непосредственно на сайте. Видео доступно по данной ссылке.Якутия.Инфо05:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:32
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Общество
В Приморье вводится масочный режим
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ 22:57
Футбол
Тьерри Анри: в самоизоляции постоянно делаю уборку
Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, а ныне главный тренер клуба MLS «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри рассказал, как он проводит время в самоизоляции в Канаде.
Чемпионат 20:00
Происшествия
Красноярского адвоката арестовали по делу о незаконной миграции
Красноярского адвоката Кунай Аббасову (Ильясову) задержали и отправили под стражу по делу об организации незаконной миграции (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК).
Медиазона 06:10
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 22:30
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM 22:49
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт 16:50
Происшествия
В США излечившаяся от коронавируса врач покончила с собой
Ведущий врач отделения неотложной помощи одной из больниц Нью-Йорка Лорна Брин покончила с собой.
News.ru 04:16
Общество
Умер великий магистр Мальтийского ордена
Lenta.ru 19:35
Политика
Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Глава государства сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Напомним, что подобные меры действуют в стране с 28 марта.
СОВА 10:46
Гаджеты
«Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD
Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.
iXBT.com 14:06
Общество
В Китае 22 мая откроется ежегодная сессия парламента
Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, отложенная в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будет проведена в Пекине 22 мая.
RT на русском 22:27
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
Авто
Изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
С 1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон №98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра».
Оka.fm 03:30
Здоровье
Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа
Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа.
Российская газета 18:52
Технологии
WhatsApp добавил новую функцию из-за коронавируса
Как сообщили в блоге компании, такое введение разработчики решили добавить из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Телеканал 360° 14:42
Финансы
Индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов
Нью-Йорк, США, 28 апреля 2020, 16:51 — REGNUM Фондовый рынок США вырос на открытии 28 апреля, на фоне относительно позитивных квартальных отчетов крупных компаний.
REGNUM 09:51
Политика
Путин пообещал авиационный парад и салют в День Победы
Деловое.ТВ 12:58
Армия и оружие
Военные РФ продезинфицировали еще три пансионата в Италии
Военные РФ и коллеги из Италии продезинфицировали дома престарелых в трех городах провинции Брешиа в области Ломбардия – Понтольо, Палацциоло-Сульолье и Колонье.
Mockva.ru вчера в 00:53
Политика
Посольство РФ в Чехии осудило антироссийскую провокацию
Напомним, 27 апреля в пражской газете Respekt была опубликована статья, автор которой, со ссылкой на местные спецслужбы, обвинил российское диппредставительство в подготовке покушения с использованием яда рицин на муниципальных чиновников, отдавших распоряжение о сносе памятника маршалу Коневу.
ИА Красная Весна вчера в 11:47
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Здоровье
У коронавируса обнаружили шесть новых симптомов
Evo-rus.com 05:09
Общество
В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса
Жители КНР рассказали, какая ситуация сложилась в стране после пандемии.
Известия 21:28