Общество
ИнфоросНа Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
По данным отдела информационного обеспечения Черноморского флота, патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" приступил к заводским ходовым испытаниям в Черном море, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" приступил к заводских ходовым испытаниям на Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.РИА Новостивчера в 22:02
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