Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

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