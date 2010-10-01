Экономика
REGNUMНа Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
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