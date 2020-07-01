Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов. Против проголосовали 18,6 процента пришедших на голосование жителей региона.

На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей

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