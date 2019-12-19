Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" начала работу, сообщили в пресс-службе концерна "Росэнергоатом".
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