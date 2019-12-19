Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" начала работу, сообщили в пресс-службе концерна "Росэнергоатом".

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

Политика Путин пошутил об украинских танках на Кубани Украинский журналист Роман Цимбалюк в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина задал вопрос про то, изменилось бы отношение к Украине, если бы украинские танки были на Кубани.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.

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Происшествия Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.

Технологии «Ночной» режим смартфонов может навредить своим пользователям Ученые из Манчестерского университета признали опасным для здоровья человека защиту от синего излучения на смартфонах — так называемый «ночной» режим.

Политика Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.

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Футбол Юрген Клопп передразнил тренера «Монтеррея» Юрген Клопп решил передразнить коллегу, но судья не оценил артистические способности специалистов. Оба тренера получили «желтые» карточки.