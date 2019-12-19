Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" начала работу, сообщили в пресс-службе концерна "Росэнергоатом".
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Первая в мире плавучая АЭС начала выдачу электроэнергии в сеть Чукотки

ТАСС05:33

Первая в мире плавучая АЭС начала вырабатывать электроэнергию

Коммерсантъ05:26

Плавучая АЭС выдала первую электроэнергию в сеть

Центр энергетической экспертизы03:53

ПАТЭС «Академик Ломоносов» выдала первую электроэнергию на Чукотке

Известия04:22

На Чукотке начала работу первая в мире плавучая АЭС

Life.ru03:58

Первая в мире плавучая АЭС начала выдачу электроэнергии в сеть Чукотки

RT на русском04:30

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РИА Новости03:52
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Политика

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

Украинский журналист Роман Цимбалюк в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина задал вопрос про то, изменилось бы отношение к Украине, если бы украинские танки были на Кубани.
Газета.Ru 05:01
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 05:43
Политика

Путин поспорил с тем, что Россия до сих пор «живет на всем советском»

Президент России Владимир Путин не согласился с мнением журналиста о том, что Россия до сих пор "живет на всем советском".
DP.RU 04:36
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Политика

Учения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря

Минкомсвязь направила операторам связи и министерствам указания о проведении учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете».
Коммерсантъ 05:10
Политика

Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 05:39
Политика

Россия и Германия обсуждают транзит газа через Украину

Представители «Газпрома» начали консультации в Берлине по вопросам транзита газа через Украину с представителями германской стороны.
News.ru 05:16
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 05:47
Политика

Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
Национальная служба новостей 06:01
Политика

На пресс-конференции Путина запретили большие плакаты

Напомним, большая пресс-конференция Путина начнется в 12:00 мск 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Инфорос 02:04
Политика

Путин считает, что пересматривать нацпроекты не нужно

По мнению президента пересматривать нацпроекты не нужно: - Персональная ответственность введена, но ее можно усилить и детализировать, - сказал Путин.
Комсомольская правда 05:35
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье

Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.
Lenta.ru 04:33
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Российская газета вчера в 00:41
Политика

Путин назвал условие для новой встречи с Зеленским

Владимир Путин заявил, что будущая встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским может состояться, если произойдут позитивные изменения.
Профиль 05:30
Технологии

«Ночной» режим смартфонов может навредить своим пользователям

Ученые из Манчестерского университета признали опасным для здоровья человека защиту от синего излучения на смартфонах — так называемый «ночной» режим.
Tomsk.Ru 03:24
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Политика

Путин назвал цены на газ для Белоруссии

По словам Владимира Путина, Россия продает ресурсы в Минск, все без пошлин. Мы добились самых низких цен на энергоресурсы для Белоруссии.
iReactor 06:06
Единоборства

Боец ММА одержал победу за девять секунд, не коснувшись соперника

Соперники осторожно начали бой, но уже на девятой секунде Дуракович попросил судью остановить поединок, после чего победа была присуждена Баррио.
РИА Новости 03:32
Происшествия

В Бразилии мужчина 20 минут боролся с анакондой ради спасения собаки

Политическая Экспертиза 02:11
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Газета.Ru 05:14
Общество

Путин: нацпроект «Здравоохранение» улучшит первичное звено медицины

По мнению президента России Владимира Путина, национальный проект «Здравоохранение» окажет положительное влияние на состояние первичного звена медицины страны.
Ридус 05:54
Спорт

Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Lenta.ru 04:46
Происшествия

Воспитательница скончалась во время эвакуации детсада в Биробиджане

Газета.Ru 01:49
Армия и оружие

Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС

Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
REGNUM 00:26
Политика

Контактная группа не смогла согласовать обмен пленными в Донбассе

На последнем в 2019 году заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое прошло в среду в Минске, сторонам не удалось согласовать обмен пленными.
Российская газета 01:07
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Юрген Клопп передразнил тренера «Монтеррея»

Юрген Клопп решил передразнить коллегу, но судья не оценил артистические способности специалистов. Оба тренера получили «желтые» карточки.
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Авто

BMW рассказала об особенностях электрического кроссовера BMW iX3

Новый электрический кроссовер BMW iX3 получит увеличенный запас хода 440 километров без подзарядки.
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Путин объяснил присвоение Кадыровым звания героя России

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Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
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Российская плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870, планируемая к размещению в городе Певек Чукотского автономного округа. Включает в себя плавучий энергетический блок и комплекс береговых сооружений. Проект реализуется с 2007 года, ввод в эксплуатацию намечен на вторую половину 2019 года. ПАТЭС станет самой северной АЭС в мире.
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