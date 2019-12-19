Общество
РИА НовостиНа Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" начала работу, сообщили в пресс-службе концерна "Росэнергоатом".
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Экономика
Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
Политика
Путин рассказал о решении проблемы с закупкой жизненно важных лекарств
Президент России Владимир Путин заявил, что у властей есть решение проблемы закупок редких лекарств — оно заключается в регистрации новых цен на препараты при проведении аукционов.
Политика
Россия не планирует создавать военный союз с Китаем — Путин
По словам Путина, Россия активно сотрудничает с Китаем, однако не планирует вступать с ним в военный союз.
Политика
Путин заявил, что в Донбассе нет иностранных военных
Президент РФ Владимир Путин ответил в ходе пресс-коференции на вопрос о присутствии иностранных военных в Донбассе.
Общество
Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря
Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
Авто
Составлен топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 2 до 2,5 млн рублей
Продажи остальных кроссоверов и внедорожников со средневзвешенной ценой от 2 до 2,5 млн рублей оказались заметно ниже и составляют менее 5 тыс. единиц.
Происшествия
Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Политика
Путин прокомментировал закон о домашнем насилии
Силой не заставишь любить, заявил президент России Владимир Путин, комментируя законопроект о домашнем насилии, вопрос о котором ему задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Политика
Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен
Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
Политика
Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом
Журналист из Уфы задал вопрос о проблемах с алкоголизмом. На пресс-конференции журналист "Башинформ" задал вопрос Владимиру Путину.
Общество
В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
Политика
Путин шуткой ответил, почему давно не приезжал на Камчатку
Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции ответил на вопрос, почему давно не приезжал на Камчатку.
Политика
Путин оценил вероятность импичмента Трампа
Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал отношения России и США, а также заметил, что Украина получает от Соединенных Штатов и Евросоюза очень условную помощь.
Политика
Путин хочет отменить оговорку в Конституции о двух сроках подряд
Путин заявил, что надо отменить оговорку «два срока подряд» в Конституции.
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков обнародовал фото с беременной Натальей Подольской
Поклонники выискивают признаки беременности чуть ли не в каждом фото Натальи.
Политика
Путин раскрыл самые сложные события во время своего президентства
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о самых ярких и тяжелых событиях, которые произошли в период его нахождения во власти.
Происшествия
Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»
В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Политика
Путин назвал выходной 31 декабря логичным
Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
Гаджеты
Глобальным партнером Apple по eSIM стала связанная с Россией компания
Новыми партнерами Apple в проекте eSIM стали компании MTX Connect и Ubidi, следует из информации на сайте американского холдинга.
Общество
Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья
Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Общество
Температура воздуха в Москве в среду побила рекорд 133-летней давности
Ранее в центре погоды «Фобос» сообщали, что в среду, 18 декабря, температура воздуха в столице может побить рекорд 133-летней давности.
Политика
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Спорт
Путин: «Решение WADA по России не соответствует здравому смыслу»
Президент России Владимир Путин недоумевает от решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить страну на 4 года от международных соревнований за манипуляцию с данными баз московской антидопинговой лаборатории.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры
Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Общество
В Финляндии составили психологический портрет русскоязычного жителя
Что касается русскоязычных жителей Хельсинки, то большинство из них родились в СССР или России, небольшая часть — в Эстонии и других странах бывшего СССР.
Футбол
Французский футболист намерен сыграть за сборную России на Евро-2020
Французский полузащитник "Монпелье" Дамьен Ле Таллек начал процесс получения российского гражданства и заявил, что готов сыграть за национальную команду на Евро-2020 в случае вызова, сообщает Soccer.ru.