Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" начала работу, сообщили в пресс-службе концерна "Росэнергоатом".
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Первая в мире плавучая АЭС начала выдачу электроэнергии в сеть Чукотки

ТАСС05:33

Плавучая АЭС выдала первую электроэнергию в сеть

Центр энергетической экспертизы03:53

ПАТЭС «Академик Ломоносов» выдала первую электроэнергию на Чукотке

Известия04:22

Опередили китайцев: На Чукотке заработала первая в мире плавучая АЭС

Царьград04:19

На Чукотке начала работу первая в мире плавучая АЭС

Life.ru03:58

Первая в мире плавучая АЭС начала выдачу электроэнергии в сеть Чукотки

RT на русском04:30

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РИА Новости03:52
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Экономика

Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
РИА Новости 06:15
Политика

Путин рассказал о решении проблемы с закупкой жизненно важных лекарств

Президент России Владимир Путин заявил, что у властей есть решение проблемы закупок редких лекарств — оно заключается в регистрации новых цен на препараты при проведении аукционов.
Lenta.ru 07:13
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России

Lenta.ru 05:24
Политика

Россия не планирует создавать военный союз с Китаем — Путин

По словам Путина, Россия активно сотрудничает с Китаем, однако не планирует вступать с ним в военный союз.
iReactor 07:27
Политика

Путин заявил, что в Донбассе нет иностранных военных

Президент РФ Владимир Путин ответил в ходе пресс-коференции на вопрос о присутствии иностранных военных в Донбассе.
Слово и Дело 05:04
Общество

Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря

Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета.
Известия 07:33
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
RT на русском 06:10
Авто

Составлен топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 2 до 2,5 млн рублей

Продажи остальных кроссоверов и внедорожников со средневзвешенной ценой от 2 до 2,5 млн рублей оказались заметно ниже и составляют менее 5 тыс. единиц.
Автоновости дня вчера в 07:23
Происшествия

Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Известия 05:52
Политика

Путин прокомментировал закон о домашнем насилии

Силой не заставишь любить, заявил президент России Владимир Путин, комментируя законопроект о домашнем насилии, вопрос о котором ему задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Lenta.ru 06:53
Политика

Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен

Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
Центр энергетической экспертизы 05:24
Политика

Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом

Журналист из Уфы задал вопрос о проблемах с алкоголизмом. На пресс-конференции журналист "Башинформ" задал вопрос Владимиру Путину.
УралПолит.Ru 07:09
Общество

В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
BFM.ru вчера в 14:54
Политика

Путин шуткой ответил, почему давно не приезжал на Камчатку

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции ответил на вопрос, почему давно не приезжал на Камчатку.
Газета.Ru 04:22
Политика

Путин оценил вероятность импичмента Трампа

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал отношения России и США, а также заметил, что Украина получает от Соединенных Штатов и Евросоюза очень условную помощь.
Взгляд.ру 05:28
Политика

Путин хочет отменить оговорку в Конституции о двух сроках подряд

Путин заявил, что надо отменить оговорку «два срока подряд» в Конституции.
Национальная служба новостей 05:46
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков обнародовал фото с беременной Натальей Подольской

Поклонники выискивают признаки беременности чуть ли не в каждом фото Натальи.
Суть событий 07:34
Политика

Путин раскрыл самые сложные события во время своего президентства

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о самых ярких и тяжелых событиях, которые произошли в период его нахождения во власти.
Lenta.ru 07:27
Происшествия

Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»

В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
РИА Новости 07:39
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

РИА Новости 07:02
Политика

Путин назвал выходной 31 декабря логичным

Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
SM News 07:07
Гаджеты

Глобальным партнером Apple по eSIM стала связанная с Россией компания

Новыми партнерами Apple в проекте eSIM стали компании MTX Connect и Ubidi, следует из информации на сайте американского холдинга.
РБК 07:42
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Газета.Ru 05:14
Общество

Температура воздуха в Москве в среду побила рекорд 133-летней давности

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщали, что в среду, 18 декабря, температура воздуха в столице может побить рекорд 133-летней давности.
Агентство Москва вчера в 13:00
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:51
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском вчера в 03:30
Спорт

Путин: «Решение WADA по России не соответствует здравому смыслу»

Президент России Владимир Путин недоумевает от решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить страну на 4 года от международных соревнований за манипуляцию с данными баз московской антидопинговой лаборатории.
ProstoProSport 05:30
Шоу-бизнес

Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры

Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Wday.ru вчера в 06:30
Общество

В Финляндии составили психологический портрет русскоязычного жителя

Что касается русскоязычных жителей Хельсинки, то большинство из них родились в СССР или России, небольшая часть — в Эстонии и других странах бывшего СССР.
РБК Санкт-Петербург 05:05
Футбол

Французский футболист намерен сыграть за сборную России на Евро-2020

Французский полузащитник "Монпелье" Дамьен Ле Таллек начал процесс получения российского гражданства и заявил, что готов сыграть за национальную команду на Евро-2020 в случае вызова, сообщает Soccer.ru.
Радио Sputnik 05:03
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Атомная электростанция
Российская плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870, планируемая к размещению в городе Певек Чукотского автономного округа. Включает в себя плавучий энергетический блок и комплекс береговых сооружений. Проект реализуется с 2007 года, ввод в эксплуатацию намечен на вторую половину 2019 года. ПАТЭС станет самой северной АЭС в мире.
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