На Чукотке нашли бригадира оленеводческой бригады "Пионер", который пропал больше двух недель назад, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурной диспетчерской службы городского округа Эгвекинот. Он рассказал, что оленевод пропал 21 декабря по пути в село Рыркайпий, куда выехал на снегоходе.

с чего всё началось

Как рассказал РИА Новости представитель администрации Эгвекинота, оленевод выжил, так как топил рыбацкий балок, где укрылся, подручными материалами.

На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды

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