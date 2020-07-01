Политика
RT на русскомНа Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В то же время, как уточняет РИА Новости, 18,6% жителей региона проголосовали против поправок.
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с чего всё началось
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что по состоянию на утро 1 июля 2020 года в общероссийском голосовании за шесть дней приняли участие более 58,5 миллиона граждан, что составляет 55,22% от общего числа избирателей, зарегистрированных в Российской Федерации.V1.ru08:01
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Политика
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Газета.Ru вчера в 15:19
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РИА Новости 12:45
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"Считаю, для США совершенно важно и уместно продолжать вести диалог с россиянами, - подчеркнул госсекретарь, - чтобы убедить их изменить некоторую их деятельность, не соответствующую тому, что США надо сделать для сохранения безопасности и свободы собственного народа".
ТАСС 10:57
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Памфилова назвала очень достойной явку на голосовании по поправкам
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Известия 13:23
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 13:16
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Общество
В Татарстане назвали число избирателей, проголосовавших к 1 июля
Большинство избирателей Татарстана приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию РФ до 1 июля, явка до основного дня голосования составила около 70%, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев в среду.
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Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
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Украина нарастила импорт газа из Европы на 24%
Украина нарастила импорт газа из Евросоюза на 24%. Об этом говорится в сообщении компании "Оператор ГТС Украины".
Газета.Ru 14:22
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На онлайн-голосовании в Москве поправки поддержали 62%
В Москве на электронном голосовании поправки к Конституции поддержали 62,33% (601 096), в Нижегородской области — 59,69% (75 073) .
Коммерсантъ 14:12
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Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
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Срок маркировки непроданной табачной продукции продлен до 1 декабря
Срок маркировки табачной продукции, которая не была продана до 1 июля 2020 года, продлен до 1 декабря этого года.
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
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