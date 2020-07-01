Политика

RT на русскомRT на русскомНа Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции

На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В то же время, как уточняет РИА Новости, 18,6% жителей региона проголосовали против поправок.
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с чего всё началось
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что по состоянию на утро 1 июля 2020 года в общероссийском голосовании
 за шесть дней приняли участие более 58,5 миллиона граждан, что составляет 55,22% от общего числа избирателей, зарегистрированных в Российской Федерации.
V1.ru08:01

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Что произошло за день: среда, 1 июля

Интерфакс13:35

В Москве поправки к конституции поддержали 90,98%

Эхо Москвы14:00

В Хабаровском крае поправки к конституции поддержали 62,28% проголосовавших

ТАСС12:57

В четырех регионах подсчитали все голоса по поправкам в конституцию

BFM.ru12:24

На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей

РИА Новости10:15

Уровень поддержки поправок снизился после обработки 5% протоколов

РБК11:16

На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции

RT на русском10:03
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Политика

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Президент Путин уже проголосовал по поправкам.
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Первые данные показали протестное голосование по поправкам в Коми

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РБК 14:26
Политика

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Газета.Ru вчера в 15:19
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Политика

Киевский суд объявил перерыв по избранию меры пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева в среду объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 12:45
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Политика

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"Считаю, для США совершенно важно и уместно продолжать вести диалог с россиянами, - подчеркнул госсекретарь, - чтобы убедить их изменить некоторую их деятельность, не соответствующую тому, что США надо сделать для сохранения безопасности и свободы собственного народа".
ТАСС 10:57
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Общество

Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября

News-24.ru 02:24
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Общество

Памфилова назвала очень достойной явку на голосовании по поправкам

Явка на голосовании по поправкам к Конституции была «очень достойной».
Известия 13:23
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Коммерсантъ 13:16
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Новый налог для дачников введен в России

Налог рассчитывается по формуле, подразумевающей произведение тысячи кубометров объема использованной воды и определенной налоговой ставки.
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В Татарстане назвали число избирателей, проголосовавших к 1 июля

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РИА Новости 01:52
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В Москве на электронном голосовании поправки к Конституции поддержали 62,33% (601 096), в Нижегородской области — 59,69% (75 073) .
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