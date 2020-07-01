Политика
RT на русскомПоправки поддержали 69% избирателей после обработки 5,3% протоколов
За поправки к Конституции России проголосовали более 69% российских граждан, обработано 5,3% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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с чего всё началось
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что по состоянию на утро 1 июля 2020 года в общероссийском голосовании за шесть дней приняли участие более 58,5 миллиона граждан, что составляет 55,22% от общего числа избирателей, зарегистрированных в Российской Федерации.V1.ru08:01
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Происшествия
Полиция раздает защитные маски на Пушкинской площади, где собрались противники поправок
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Политика
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Политика
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Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
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RT на русском 07:27
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Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Наука
Дамасскую сталь распечатали на 3D-принтере
Evo-rus.com 09:25
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США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать россиянам в июле.
Аргументы недели вчера в 07:31
Политика
Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
ТАСС 06:34
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
Общество
В ЦИК объяснили начало публикации итогов голосования по Конституции
Центризбирком начал публиковать итоги голосования по поправкам к Конституции в целях максимальной открытости, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.
RT на русском 11:41
Политика
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Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
Общество
Автознак «Инвалид» утрачивает статус
Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
Культура
Фемактивистка nixelpixel о The Last of Us Part II: «Я не нашла в игре чрезмерного уклона в сторону феминистских идей»
Блогер, иллюстратор и феминистка Вераника Водвуд, более известная как nixelpixel, оценила поведение женских персонажей в игре The Last of Us Part II.
CyberSport.ru вчера в 12:50
Кино
Джонни Депп может сыграть нового Джокера
Газета.Ru 10:29
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины.
Деловое.ТВ вчера в 01:35
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Политика
Обнуление завершено: 73% россиян поддержали поправки
ЦИК запустил счетчик предварительных итогов голосования по поправкам в Конституцию по стране: по состоянию на 15:00 мск 73% проголосовавших граждан поддерживают поправки в Конституцию.
Anews 08:07
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Культура
95 лет со дня рождения Клары Лучко
За годы творческой карьеры Клара Лучко сыграла во многих фильмах, ставших классикой советского кино.
Россия – Культура 05:16
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52