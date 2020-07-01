с чего всё началось

За поправки к Конституции России проголосовали более 69% российских граждан, обработано 5,3% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Политика Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве. 619

Спорт Глава ВФЛА сообщил о принятых мерах для выплаты штрафа World Athletics Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация сделала все возможное, чтобы выплатить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф за вмешательство в расследование допингового дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко, но средства так и не были найдены.

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 676

Шоу-бизнес Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости Anatoly Lomokhov / Global Look Press Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости. 27

Политика Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев. 101

Политика Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин. 904

Общество В ЦИК объяснили начало публикации итогов голосования по Конституции Центризбирком начал публиковать итоги голосования по поправкам к Конституции в целях максимальной открытости, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Политика Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове. 34

Общество Автознак «Инвалид» утрачивает статус Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве. 21

Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 991

Политика Обнуление завершено: 73% россиян поддержали поправки ЦИК запустил счетчик предварительных итогов голосования по поправкам в Конституцию по стране: по состоянию на 15:00 мск 73% проголосовавших граждан поддерживают поправки в Конституцию. 1