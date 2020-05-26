Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНа Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

26 мая, около 5 утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны. В результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолета погиб.
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Разбор завалов начался на месте крушения Ми-8

SakhaNews01:02

Главные новости к утру 26 мая

Коммерсантъ00:00

Четыре человека находятся на борту Ми-8, совершившего жесткую посадку

РЕН ТВвчера в 22:54

В Минобороны назвали причину жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке

РБК00:24

В Минобороны рассказали о жесткой посадке Ми-8 на Чукотке

РИА Новости00:02

Причиной катастрофы Ми-8 на Чукотке могла стать техническая неисправность

ТАССвчера в 23:53

Что случилось этой ночью: вторник, 26 мая

Интерфакс00:50
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Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 24 мая в 10:45
1,9K
Армия и оружие

Экс-депутат Рады предложил захватить Кубань, уничтожив Украину

Кривецкий предложил разговаривать с Россией с позиции силы, даже если придется «взорвать» Украину.
ФАН вчера в 13:52
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 24 мая в 15:47
1,9K
Общество

Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ

Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости вчера в 11:50
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия вчера в 00:39
1,7K
Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
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Культура

Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1

История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда 24 мая в 23:50
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Армия и оружие

Названы сроки испытаний первого носителя беспилотников «Посейдон»

Ожидается, что первый штатный носитель "Посейдонов" – АПЛ проекта 098531 "Хабаровск" будет спущен на воду в ближайшие месяцы, а испытания будут продолжаться по меньшей мере два года.
Вести.Ru вчера в 22:46
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
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Гаджеты

Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S

NewInform вчера в 10:22
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Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
1,3K
Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ 24 мая в 15:49
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Общество

«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня

Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня.
Коммерсантъ вчера в 20:50
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Энергетика

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
164
Политика

Соловьев ответил Гордону на предложение записать интервью

Российский телеведущий Владимир Соловьев отказался давать интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону и назвал его «нацистской мразью» и «наследником Штрейхера».
Rambler News Service вчера в 08:11
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Авто

Завод «Солерс» во Владивостоке вынужден принять антикризисные меры

Автозавод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке планирует перейти на 4-дневную рабочую неделю и пропорционально уменьшить зарплаты сотрудников.
Тарантас Ньюс 00:24
Политика

Небензя обвинил США в создании протектората из Украины

США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Экономика

ТПП РФ предлагает запретить рост тарифов ЖКХ

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий в рамках плана восстановления экономики на фоне коронавируса, следует из предложений палаты, которые есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:22
7
Происшествия

Арестованных генералов МВД уволили со службы

Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru вчера в 09:51
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Шоу-бизнес

Как выглядит взрослый сын Леонида Якубовича

«В принципе все было хорошо, но так бывает — не сошлись характерами», — пояснил единственный сын знаменитого телеведущего.
Grazia вчера в 22:39
Здоровье

Эксперты подготовили для Ульяновской области два варианта развития коронавирусной инфекции

В своем очередном видеообращении глава нашего региона рассказал о том, что представители РАН в Ульяновской области разработали прогнозную модель распространения Covid-19 на территории области.
Mosaica.ru 01:00
2
Экономика

Киеву придется выполнить ряд условий, чтобы получить подачку от МВФ

Международный валютный фонд поставил Украине новые условия для получения второго и последующих траншей.
Новостной фронт вчера в 04:30
4
Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Известия вчера в 14:25
4
Наука

Кошки стали домашними питомцами 14 500 лет назад

Версия.Инфо 24 мая в 01:34
Происшествия

Пожар в цехе хлебозавода произошел в Иркутске

Weacom.ru вчера в 23:49
Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
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Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступил иск от Роспотребнадзора с требованием привлечь к ответственности соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
Kursk.com вчера в 05:44
86
Общество

Медикам предложат льготные автокредиты

Медицинским работникам и семьям с одним ребенком станут доступны льготные автокредиты.
Вести.Ru 00:05
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