26 мая, около 5 утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны. В результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолета погиб.

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

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