Происшествия
КоммерсантъНа Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
26 мая, около 5 утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны. В результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолета погиб.
Читать в источнике
Оценить221
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 24 мая в 10:45
Армия и оружие
Экс-депутат Рады предложил захватить Кубань, уничтожив Украину
Кривецкий предложил разговаривать с Россией с позиции силы, даже если придется «взорвать» Украину.
ФАН вчера в 13:52
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 24 мая в 15:47
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости вчера в 11:50
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Известия вчера в 00:39
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
Культура
Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1
История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда 24 мая в 23:50
Армия и оружие
Названы сроки испытаний первого носителя беспилотников «Посейдон»
Ожидается, что первый штатный носитель "Посейдонов" – АПЛ проекта 098531 "Хабаровск" будет спущен на воду в ближайшие месяцы, а испытания будут продолжаться по меньшей мере два года.
Вести.Ru вчера в 22:46
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Гаджеты
Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S
NewInform вчера в 10:22
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ 24 мая в 15:49
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня
Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня.
Коммерсантъ вчера в 20:50
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
Политика
Соловьев ответил Гордону на предложение записать интервью
Российский телеведущий Владимир Соловьев отказался давать интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону и назвал его «нацистской мразью» и «наследником Штрейхера».
Rambler News Service вчера в 08:11
Авто
Завод «Солерс» во Владивостоке вынужден принять антикризисные меры
Автозавод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке планирует перейти на 4-дневную рабочую неделю и пропорционально уменьшить зарплаты сотрудников.
Тарантас Ньюс 00:24
Политика
Небензя обвинил США в создании протектората из Украины
США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru вчера в 15:37
Экономика
ТПП РФ предлагает запретить рост тарифов ЖКХ
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий в рамках плана восстановления экономики на фоне коронавируса, следует из предложений палаты, которые есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Как выглядит взрослый сын Леонида Якубовича
«В принципе все было хорошо, но так бывает — не сошлись характерами», — пояснил единственный сын знаменитого телеведущего.
Grazia вчера в 22:39
Здоровье
Эксперты подготовили для Ульяновской области два варианта развития коронавирусной инфекции
В своем очередном видеообращении глава нашего региона рассказал о том, что представители РАН в Ульяновской области разработали прогнозную модель распространения Covid-19 на территории области.
Mosaica.ru 01:00
Экономика
Киеву придется выполнить ряд условий, чтобы получить подачку от МВФ
Международный валютный фонд поставил Украине новые условия для получения второго и последующих траншей.
Новостной фронт вчера в 04:30
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Наука
Кошки стали домашними питомцами 14 500 лет назад
Версия.Инфо 24 мая в 01:34
Происшествия
Пожар в цехе хлебозавода произошел в Иркутске
Weacom.ru вчера в 23:49
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступил иск от Роспотребнадзора с требованием привлечь к ответственности соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
Kursk.com вчера в 05:44
Общество
Медикам предложат льготные автокредиты
Медицинским работникам и семьям с одним ребенком станут доступны льготные автокредиты.
Вести.Ru 00:05