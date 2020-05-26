Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря, сообщает «РИА Новости». Принадлежность вертолета уточняется. Представитель правительства Чукотки сказал, что в результате инцидента есть жертвы.

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

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