Происшествия
КоммерсантъНа Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны. В результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолета погиб.
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Происшествия
В Самарской области загорелись 11 жилых домов
РИА Новости 01:36
Футбол
Вратарь сборной Аргентины сравнил Гвардиолу с учителем
Вратарь сборной Аргентины Вилли Кабальеро сравнил главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу с учителем.
Газета.Ru вчера в 23:44
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости вчера в 02:19
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 02:08
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 24 мая в 07:01
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Энергетика
Brent подорожала до $36,23 за баррель
К 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (1,97%), до $36,23 за баррель.
Интерфакс 01:25
Общество
Первые ЕГЭ в России пройдут без школьников
Ранее 25 мая министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что 29 и 30 июня состоится пробный ЕГЭ, а основные экзамены начнутся 3 июля.
Lenta.ru вчера в 12:20
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов
Pravda.Ru вчера в 12:20
Армия и оружие
В России начались испытания новой версии гаубицы «Коалиция-СВ»
ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" "Ростеха") проводит испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" на колесной базе, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
РИА Новости 01:08
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru вчера в 03:49
Общество
Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла
«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
РБК 01:32
Экономика
Россияне с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу
Для пенсионеров предусмотрена аналогичная льгота, но при условии, если у них нет иного источника дохода, а размер пенсии не превышает двух МРОТ.
СургутИнтерНовости 00:21
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК вчера в 13:23
Происшествия
На Украине фигуранта «дела Шеремета» выпустили под залог
REGNUM вчера в 16:59
Общество
Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»
Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК вчера в 21:50
Общество
У переболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось зрение
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после того, как он переболел коронавирусом, у него ухудшилось зрение.
РБК вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
Общество
«Рот Фронт» подал в суд на Roshen из-за этикетки конфет «Ромашки»
Российская кондитерская фабрика "Рот Фронт" подала в суд на украинскую компанию Roshen из-за этикетки конфет.
РИА Новости 02:30
Футбол
Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»
Metaratings вчера в 12:06
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
Народные новости вчера в 07:00
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Газета.Ru вчера в 09:50