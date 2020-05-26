26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны. В результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолета погиб.

Футбол Вратарь сборной Аргентины сравнил Гвардиолу с учителем Вратарь сборной Аргентины Вилли Кабальеро сравнил главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу с учителем.

Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 969

Общество Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным. 614

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 74

Происшествия Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Энергетика Brent подорожала до $36,23 за баррель К 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (1,97%), до $36,23 за баррель. 4

Общество Первые ЕГЭ в России пройдут без школьников Ранее 25 мая министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что 29 и 30 июня состоится пробный ЕГЭ, а основные экзамены начнутся 3 июля. 535

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 1K