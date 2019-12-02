Общество
Lenta.ruНа Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34». Об этом РИА Новости сообщил старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.
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Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата
Кино
Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
Политика
Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии
Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Общество
Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора
Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Политика
Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе
Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.
Экономика
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж
За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Технологии
В ФБР заговорили об опасности взлома умного телевизора
Представители ФБР подчеркнули то, что производители моделей умных телевизоров беспокоятся о безопасности устройства в последнюю очередь.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Общество
Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
Сигареты и табак курят 21% респондентов, сигары популярны у 4% опрошенных, 2% респондентов используют только электронные сигареты, вейпы, устройства для нагревания табака и так далее.
Экономика
Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых
На фоне снижения Центробанком ключевой ставки с 7 до 6,5% Сбербанк 31 октября снизил ставки по ипотеке до 9,3%. В тот же день аналитики центра Дом.рф сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Футбол
Хусаинов: судья ошибочно засчитал гол «Арсенала» в ворота ЦСКА
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Николай Волошин ошибочно засчитал гол тульского «Арсенала» в ворота ЦСКА в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).
Политика
Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg
Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
Здоровье
Хоспису из Энгельса вручили новый автомобиль
Сегодня в Энгельсской детской клинической больнице, что на площади Свободы, прошёл круглый стол.
Гаджеты
В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi
В коде некоторых тестовых прошивок энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли интересные детали, которые указывают на то, что китайская компания добавит новые функции в приложение камеры.
Экономика
Правительство определило направления инвестиций средств ФНБ
Правительство Российской Федерации приняло решение о том, что средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут направлены в развитие внутренних инфраструктурных проектов, как предлагали в Министерстве финансов, а также на предоставление кредитов другим странам, чтобы они приобретали продукцию российского производства, в первую очередь, энергетическую.
Общество
Водителей в Азове предупредили об ухудшении погодных условий
Прежде чем начать переходить дорогу, необходимо убедиться, что весь транспорт остановился и пропускает пешеходов.
Здоровье
Пресса пишет о массовом распространении снюса в российских школах
Сегодня снюс часто продается в виде небольших пакетиков, которые нужно держать под губой, пишет газета «Аргументы и факты».