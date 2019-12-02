Общество

Lenta.ruLenta.ruНа Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34». Об этом РИА Новости сообщил старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.
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На Дальнем Востоке «шутники» разрисовали белого медведя под Т-34 — видео

Life.ru01:12
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Прежде чем начать переходить дорогу, необходимо убедиться, что весь транспорт остановился и пропускает пешеходов.
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