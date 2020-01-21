Экономика
Вести.RuНа Дальнем Востоке льготная ипотека вызвала жилищный ажиотаж
Жилищный ажиотаж на Дальнем Востоке вызвала ипотека под два процента. Льготные кредиты начали выдавать только в декабре, и за неполные два месяца жители региона подали в банки 4,5 тысячи заявок. Уже подписаны более 400 ипотечных договоров.
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Банки заявили о высочайшем спросе на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока
Общественное телевидение России09:18
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Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
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На рынок вышел российский смартфон с NFC дешевле 6000 рублей
Основная камера имеет разрешение 13 Мп, есть функция разблокировки смартфона с помощью сканера отпечатков пальцев, индикатор уведомлений, расположенный на задней панели устройства, поддержка LTE и аккумулятор емкостью 2950 мА•ч. Смартфон BQ 6042L Magic E стоит 5 990 рублей.
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Отцом двойняшек оказался наследник многомиллионного состояния Артем Комаров, который ранее состоял в отношениях с Анной Седоковой.
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За четыре с половиной сезона карьеры форвард успел многое: набрал 448 (155+293) очков в 336 матчах, дважды стал лучшим бомбардиром НХЛ (2017 и 2018), получил приз самому ценному игроку лиги ("Харт Трофи") в 2018 году и дважды был признан самым ценным хоккеистом по версии игроков ("Тед Линдсей Эворд") в 2017 и 2018.
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Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
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Энергетика
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Речь президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорит о превосходстве его политики над деятельностью российского Центробанка.