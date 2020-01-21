Экономика
Вести.RuНа Дальнем Востоке льготная ипотека вызвала жилищный ажиотаж
Жилищный ажиотаж на Дальнем Востоке вызвала ипотека под два процента. Льготные кредиты начали выдавать только в декабре, и за неполные два месяца жители региона подали в банки 4,5 тысячи заявок. Уже подписаны более 400 ипотечных договоров.
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Банки заявили о высочайшем спросе на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока
Общественное телевидение России09:18
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Врачи сообщили о пользе черного кофе для уровня сахара при диабете
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«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
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Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
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Сегодня в столице представят новый состав правительства страны.
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Предложен способ уменьшить «дыхание» умных окон
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