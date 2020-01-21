Экономика

Вести.RuВести.RuНа Дальнем Востоке льготная ипотека вызвала жилищный ажиотаж

Жилищный ажиотаж на Дальнем Востоке вызвала ипотека под два процента. Льготные кредиты начали выдавать только в декабре, и за неполные два месяца жители региона подали в банки 4,5 тысячи заявок. Уже подписаны более 400 ипотечных договоров.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

На Дальнем Востоке льготная ипотека вызвала жилищный ажиотаж

Вести.Ruвчера в 18:20

Банки заявили о высочайшем спросе на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока

Общественное телевидение Россиивчера в 09:18

Хабаровский край лидирует по выдаче «Дальневосточной ипотеки»

Красная веснавчера в 09:03

На Сахалине подано 150 заявок на «дальневосточную ипотеку»

REGNUMвчера в 04:00

Ипотека под 2% вызвала настоящий ажиотаж на Дальнем Востоке

Владивосток-Новости20 января в 21:12

Банки называют ажиотажным спрос на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока

ТАСС20 января в 19:56

Больше всего кредитов для дальневосточных семей заключено в Приморье

Vostok.Today20 января в 14:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
Политика

Объявлен новый состав правительства РФ

Новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев. Министром науки и высшего образования России стал Валерий Фальков.
Эхо Москвы вчера в 12:00
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей среди госслужащих, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
РБК 03:47
Культура

Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.
РИА Новости 01:51
Общество

Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ

Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Интерфакс 00:32
Происшествия

В Пыталовском районе нашли останки жителей, убитых фашистами

В Пыталовском районе нашли останки мирных жителей, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны.
Московский Комсомолец Псков вчера в 02:17
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ вчера в 06:37
Авто

Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей

Крупнейший японский автоконцерн Toyota отзывает по всему миру 3,4 млн своих автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности.
Автоновости дня вчера в 20:50
Спорт

Девятая партия матча за шахматную корону осталась за Вэньцзюнь

Сегодня, 19 января, во Владивостоке продолжился матч за звание чемпионки мира между Цзюй Вэньцзюнь и Александрой Горячкиной.
Красный Север (ЯНАО) 19 января в 06:54
Экономика

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
РБК вчера в 23:00
Футбол

Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»

Пятый канал вчера в 04:00
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

ТАСС 03:13
Биатлон

Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.
Pravda.Ru вчера в 06:48
Кино

Фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» провалился в прокате

Фильм "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" крайне слабо стартовал в прокате - в первые выходные в США проект, бюджет которого составил $175 млн, заработал всего $21,9 млн.
Газета.Ru вчера в 12:29
Здоровье

В Китае предупредили о возможных мутациях нового типа коронавируса

Заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил, что риск распространения нового типа коронавируса растёт из-за возможных мутаций.
RT на русском 00:02
Общество

Комик Долгополов сообщил о запросе из полиции из-за своего выступления

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из баров Петербурга заинтересовалась полиция.
РБК 03:22
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия вчера в 11:17
Энергетика

Казахстан снизил объем поставок нефти в Китай

Красная весна 02:59
Происшествия

В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева

В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Интерфакс 04:09
Кино

Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»

Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Газета.Ru вчера в 13:35
Происшествия

В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР

В Хабаровске у туриста из КНР не подтвердилось подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус.
Российская газета 02:47
Армия и оружие

Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии

Avia.pro вчера в 19:02
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Кино

Виктория Лопырева изменила себя в угоду мужу

Виктория Лопырёва призналась, что впервые за 16 лет встречала Новый Год в России, да ещё за характерным для жителей многих регионов нашей страны занятием.
7Дней.ру вчера в 18:00
Футбол

Два игрока могут покинуть московское «Динамо»

Сразу два игрока могут покинуть московское "Динамо".
Газета.Ru 03:45
Гаджеты

Бюджетный iPhone 9 приготовился к запуску

Apple готовится начать массовое производство недорогого iPhone SE 2 – многие называют его девятым iPhone – в феврале.
Профиль 01:23
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Общество

В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании

Московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:57
Политика

Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе

Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM вчера в 20:12
Кино

Netflix может выпустить анимационный сериал по «Ведьмаку»

Известно, что анимационный сериал, сценаристом которого стал Бо ДеМайо, может стать частью вселенной "Ведьмака".
iReactor 01:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное