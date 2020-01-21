Экономика
Вести.RuНа Дальнем Востоке льготная ипотека вызвала жилищный ажиотаж
Жилищный ажиотаж на Дальнем Востоке вызвала ипотека под два процента. Льготные кредиты начали выдавать только в декабре, и за неполные два месяца жители региона подали в банки 4,5 тысячи заявок. Уже подписаны более 400 ипотечных договоров.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки заявили о высочайшем спросе на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока
Общественное телевидение Россиивчера в 09:18
Банки называют ажиотажным спрос на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока
ТАСС20 января в 19:56
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
Политика
Объявлен новый состав правительства РФ
Новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев. Министром науки и высшего образования России стал Валерий Фальков.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей среди госслужащих, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Культура
Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.
Общество
Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Происшествия
В Пыталовском районе нашли останки жителей, убитых фашистами
В Пыталовском районе нашли останки мирных жителей, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Авто
Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей
Крупнейший японский автоконцерн Toyota отзывает по всему миру 3,4 млн своих автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности.
Спорт
Девятая партия матча за шахматную корону осталась за Вэньцзюнь
Сегодня, 19 января, во Владивостоке продолжился матч за звание чемпионки мира между Цзюй Вэньцзюнь и Александрой Горячкиной.
Экономика
Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов
Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Биатлон
Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону
Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.
Кино
Фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» провалился в прокате
Фильм "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" крайне слабо стартовал в прокате - в первые выходные в США проект, бюджет которого составил $175 млн, заработал всего $21,9 млн.
Здоровье
В Китае предупредили о возможных мутациях нового типа коронавируса
Заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил, что риск распространения нового типа коронавируса растёт из-за возможных мутаций.
Общество
Комик Долгополов сообщил о запросе из полиции из-за своего выступления
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из баров Петербурга заинтересовалась полиция.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Энергетика
Казахстан снизил объем поставок нефти в Китай
Происшествия
В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева
В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Происшествия
В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР
В Хабаровске у туриста из КНР не подтвердилось подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус.
Армия и оружие
Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Кино
Виктория Лопырева изменила себя в угоду мужу
Виктория Лопырёва призналась, что впервые за 16 лет встречала Новый Год в России, да ещё за характерным для жителей многих регионов нашей страны занятием.
Футбол
Два игрока могут покинуть московское «Динамо»
Сразу два игрока могут покинуть московское "Динамо".
Гаджеты
Бюджетный iPhone 9 приготовился к запуску
Apple готовится начать массовое производство недорогого iPhone SE 2 – многие называют его девятым iPhone – в феврале.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Общество
В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании
Московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе
Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
Кино
Netflix может выпустить анимационный сериал по «Ведьмаку»
Известно, что анимационный сериал, сценаристом которого стал Бо ДеМайо, может стать частью вселенной "Ведьмака".