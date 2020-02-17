Общество
REGNUMДетские сады эвакуируют во Владивостоке из-за сообщений о бомбе
После получения сообщений о минировании зданий, в понедельник, 17 февраля, во Владивостоке проведена эвакуация детей и персонала из 10 детских садов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
На Дальнем Востоке десятки детсадов эвакуировали из-за угроз о минировании
Российская газетавчера в 21:39
В Комсомольске-на-Амуре эвакуируют детские сады и отделение телерадиокомпании
Московский Комсомолецвчера в 21:27
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
Общество
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Общество
Сенатор оценил письмо немецкого писателя о Великой Отечественной войне
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, который поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Общество
Несколько книжных магазинов в России устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети»
Несколько российских книжных магазинов проводят акцию солидарности с фигурантами дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщил книжный магазин «Пиотровский».
Общество
Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
Шоу-бизнес
Лобода прокомментировала инцидент с «пьяными танцами»
Светлана Лобода прокомментировала видео со своего выступления, где она пыталась закинуть ногу за голову.
Гаджеты
Honor 8X получил Android 10 в Европе
Фирменная оболочка EMUI 10, созданная на свежей версии операционной системы Android 10, уже доступна для смартфонов Honor 8X в странах Европы и Африки.
Футбол
Караев рассказал, почему не перешел в ЦСКА. Дело не в лишнем весе
Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев, находившийся на просмотре в ЦСКА, заявил, что переход сорвался не из-за его лишнего веса.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи
В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
Биатлон
Йоханнес Бё: победа Логинова выглядит немного странно
Футбол
Сёмин назвал самого «чудного» легионера в своей карьере
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, какого легионера он считает самым чудным за всю свою карьеру.
Авто
Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7
Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Технологии
NVIDIA готовит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка
В Госдуму внесен проект федерального закона о продаже доли ЦБ в Сбербанке. Сумма покупки, по оценкам Минфина, составит около 2,5 трлн руб.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада
"Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима [президента Сирии Башара] Асада и выступил за политическое урегулирование сирийского конфликта", - говорится в релизе Белого дома.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Политика
Более 60 тысяч человек приняли участие в митинге в столице Черногории
Собравшиеся протестовали против закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы Сербской православной церкви – сообщает ТАСС.
Биатлон
Губерниев жестко наехал на братьев Бе после критики в адрес Логинова
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев жестко отреагировал на критику норвежских биатлонистов Йоханнеса и Тарьея Бе в адрес российского спортсмена Александра Логинова, который стал чемпионом мира, несмотря на историю с допингом в своем прошлом.
Космос
В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа
Общество
Гидрометцентр предупредил о возвращении морозов в марте
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что на всей территории европейской России в первый месяц весны температура воздуха будет в пределах климатической нормы.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Авто
Электромотоциклы Aurus появятся в 2022-2023 годах
Марка Aurus в ближайшие годы начнет производство мотоциклов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Здоровье
Риск развития рака повышает употребление плохо промытых овощей
Если употреблять в пищу плохо промытые овощи, то это может повысить риск заболеть раком.
Экономика
Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%
Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.