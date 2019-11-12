Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. С такой инициативой в правительство обратился глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

с чего всё началось

Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы. Чтобы дать возможность и мужчинам, и женщинам на пять лет раньше выходить на пенсию.

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Политика Моралес вылетел из Боливии в Мексику Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Политика В Швейцарии предложили вернуть Россию в европейское пространство Аналитики из Швейцарии призвали Европу наладить отношения с Россией на фоне её всё более тесных связей с КНР.

Общество ВЦИОМ назвал главные страхи россиян В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.

Космос Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.

Хоккей Молодежная сборная России победила Канаду в четвертом матче Суперсерии В четвертом матче Суперсерии молодежная сборная России (до 20 лет) победила сборную Хоккейной лиги Онтарио (Канада) в серии послематчевых буллитов — 3:2.

Кино Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».

Шоу-бизнес Наталья Водянова сводила 90-летнюю бабушку в парижский салон красоты Своей любимой «бабунечке», которой 10 ноября исполнилось 90 лет, звезда мировых подиумов устроила поход в роскошный салон красоты Salon Balmain на Елисейских полях в Париже.

Политика Назарбаев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Происшествия Суд арестовал историка Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки Октябрьский районный суд Северной столицы арестовал доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, который подозревается в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко.

Общество Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта "Северный поток-2", подала иск в Суд Евросоюза о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза из-за коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов.

Общество Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы Напомним, весной 2018 года главу компании KGL Investment Марию Лазареву осудили на 10 лет за якобы невыполненный госконтракт по созданию портового хаба.

Происшествия Два человека погибли при взрыве у посольства Ливана в Дамаске В результате погибли два человека, еще шесть получили ранения, сообщает сирийское информагентство SANA.

Общество Сотрудников Нацбанка Украины задержали по подозрению в хищении средств Семь сотрудников Нацбанка Украины были задержаны в Киеве по подозрению в хищении 1,2 млрд гривен (более $48 млн).

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».

Политика В Кремле прокомментировали расследование Навального о прокуроре Москвы Перед назначением Дениса Попова на должность прокурора Москвы была проведена тщательная проверка, нарушений выявлено не было.

Политика Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.

Футбол «Ювентус» решил не наказывать Роналду за поведение в матче с «Миланом» Руководство «Ювентуса» не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за поведение в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0), сообщает Goal. com.

Политика Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.

Политика Франция заранее объявила Россию виновной в срыве нормандского саммита Как утверждает французский посол на Украине Этьен де Понсен, если встреча лидеров нормандской четверки (Россия, Украина, Франция, Германия) не состоится, то ответственной за срыв будет Москва.

Общество Есть риск совершить немало ошибок. Гороскоп с 11 по 17 ноября Вторник, 12 ноября Сегодня есть риск совершить немало ошибок – звезды гороскопа склоняют к активным, но не слишком обоснованным действиям.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Экономика Бизнес опасается пользоваться льготным НДС для ягод и фруктов Производители и продавцы фруктов и ягод опасаются пользоваться льготным НДС, рассказали «Ведомостям» несколько поставщиков.