Общество
RT на русскомНа Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Читать в источнике
Оценить770
ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и жили, нужна мотивация, одним из элементов которой мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы, чтобы мужчины и женщины на пять лет раньше выходили на пенсию.
— Николай Харитонов, российский политикPrimaMedia.ru 03:19
с чего всё началось
Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. С такой инициативой в правительство обратился глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:37, Ашберн
Космос
Ракета Falcon стартовала во Флориде с 60 спутниками Starlink
Взгляд.ру вчера в 10:34
Здоровье
В России будут ежегодно умирать тысячи детей, денег на их лечение нет - трансплантолог
Речь идёт о 1,5 тысячи новых пациентов ежегодно, подчеркнул он.
Царьград 13:05
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС 10 ноября в 20:55
Армия и оружие
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек
"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
РИА Новости 15:41
Экономика
В Минэнерго заявили о возможном срыве сроков запуска ТЭС в Тамани
Почему "Ростех" не успевает достроить ТЭС в Тамани Завершение строительства Ударной ТЭС в Тамани, скорее всего, сдвинется на год-два, рассказал журналистам заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.
РБК 10:37
Игры
Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation
Дни24 вчера в 10:21
Армия и оружие
Системой ТОС-2 вооружат армию России к 2020 году
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов рассказал о том, что завершение разработки ТОС-2 планируется к празднованию 75-летия Подебы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 16:25
Общество
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
Ведущая украинского телеканала «1+1» Алла Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.
Lenta.ru 13:07
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Авто
Самый мощный серийный гиперкар в мире представлен в Дубае
Японская инжиниринговая компания Aspark представила финальную версию своего гиперкара Owl.
Тарантас Ньюс 06:27
Наука
В генах англичан обнаружены признаки социального неравенства
В генах жителей Англии ученые смогли обнаружить признаки имеющегося социального неравенства.
Evo-rus.com 01:58
Политика
Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
РИА Новости 02:41
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня 04:35
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Авто
Skoda представила обновленную модель Octavia
Чешская компания Skoda представила обновленную модель Octavia в кузовах лифтбек и универсал.
UfaTime.ru 15:31
Происшествия
В Польше тела двух украинцев нашли среди фруктов в холодильной камере
Тела двух граждан Украины были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в польской деревне Садковице.
Украина.ру 11:06
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика
В Госдуме оценили заявление Киева о готовности снять санкции с России
Киев, говоря о снятии санкций с РФ, подразумевает возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию, поэтому можно не сомневаться, что санкции с России не снимут, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости 07:58
Общество
КС разрешил изъятие имущества у родственников и друзей коррупционеров
Конституционный суд РФ разрешил изымать в пользу государства не только то имущество, которое было приобретено чиновниками и их родственниками на неправомерные доходы, но и имущество, принадлежащее их знакомым, сообщает газета «Ведомости» во вторник, 12 ноября.
Известия 09:54
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 09:35
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Шоу-бизнес
Верке Сердючке стало плохо на съемках новогоднего шоу
Актуальные Новости 01:33
Происшествия
В Боливии по меньшей мере 12 человек пострадали в беспорядках
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате беспорядков в городе Кочабамба в центральной части Боливии, передает агентство ABI со ссылкой на главу регионального департамента по чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здравоохранения Валерию Камачо.
РИА Новости 15:09
Фигурное катание
Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour
Российская фигуристка Алина Загитова победила в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour.
Sport24.ru 15:09
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Интернет
Facebook запускает сервис онлайн-платежей
Facebook Pay будет запущен на текущей неделе в соцсетях Facebook и Instagram. Воспользоваться им смогут пока только пользователи в США.
Rambler News Service 14:18
Космос
Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года
Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.
РИА Новости 10 ноября в 19:09