Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. С такой инициативой в правительство обратился глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

с чего всё началось

ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и жили, нужна мотивация, одним из элементов которой мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы, чтобы мужчины и женщины на пять лет раньше выходили на пенсию.

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

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