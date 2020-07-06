Общество

Вести.RuВести.RuНа Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол

В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер". Заказчиком ледокола является Госкорпорация "Росатом", застройщиком — ФГУП "Атомфлот".
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В Приморье началось строительство атомного ледокола проекта «Лидер»

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На Дальнем Востоке началось строительство мощнейшего в мире ледокола «Россия»

Газета.Ru03:19

В Приморье началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола

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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
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