В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер". Заказчиком ледокола является Госкорпорация "Росатом", застройщиком — ФГУП "Атомфлот".

На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол

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