Общество
Вести.RuНа Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол
В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер". Заказчиком ледокола является Госкорпорация "Росатом", застройщиком — ФГУП "Атомфлот".
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Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже
Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.
Интерфакс 08:00
Происшествия
Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар
Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 08:00
Политика
Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Парламент Великобритании 6 июля может объявить имена россиян и граждан Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека.
Известия 06:47
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
Здоровье
Минздрав России назначил профессора Чуланова главным инфекционистом
"Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения России", - говорится в сообщении Минздрава в понедельник.
Интерфакс - Россия 07:27
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Общество
Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова
RT на русском 08:46
Энергетика
Цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю выросли на 9 копеек
Средние розничные цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю, закончившуюся 6 июля, выросли на 9 копеек и составили 47,62 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации.
Rambler News Service 05:48
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
Происшествия
Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом
Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
Вести.Ru 06:35
Общество
В Москве отвергли возможность второй волны коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергея Собянин, комментируя вторую волну пандемии, усомнился в реалистичности этого сценария развития событий.
Lenta.ru вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Готическая королева современного кино: в чем загадка Евы Грин
Единственное, что привлекло внимание прессы, — откровенные сцены с участием Грин, о которых застенчивую актрису расспрашивают до сих пор К счастью, ее работа заинтересовала не только таблоиды, но и Ридли Скотта, позвавшего француженку на роль Сибиллы Иерусалимской в фильме "Царство небесное".
ТАСС 03:19
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Происшествия
СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 04 июля в 09:28
Кино
Сталлоне объявил о работе над режиссерской версией «Рокки 4»
Знаменитый американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне объявил о начале работы над режиссерской версией четвертой части фильма о боксере Рокки Бальбоа.
Piter.tv 02:42
Политика
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Футбол
«Локомотив» интересуется защитником из Уругвая
Московский «Локомотив» проявляет интерес к центральному защитнику Гастону Силве из аргентинского «Индепендьенте».
Спорт-Экспресс 08:53
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM вчера в 01:03
Общество
ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», — отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:31
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год
Согласно документу, граждане смогут претендовать на денежную помощь от государства в размере до 50 000 рублей в год.
Evo-rus.com 08:16
Экономика
Вторичное жилье в России подешевело за полгода на 5%
Эксперты добавляют, что средняя цена квартиры на вторичном рынке в России сейчас составляет 3,56 млн рублей при средней площади 56 кв.м. За время самоизоляции и временных ограничений на фоне пандемии коронавируса средняя стоимость предложения снизилась на 180 тыс. рублей.
Интерфакс 06:56
Политика
Представитель «Талибана» опроверг сообщения о сговоре с Россией
Афганское радикальное движение "Талибан" ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре России с движением и называет эти обвинения безосновательными, придуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин.
РИА Новости 05:47
Наука
Ученые открыли генетическую предрасположенность к смерти от COVID-19
Как свидетельствуют результаты исследования геномов жертв коронавирусной инфекции, а также выживших после болезни определенные генные мутации, а именно пять вариаций в четырех генах, могут увеличить риск смертельного исхода до 13 раз.
ИА Красная Весна 07:40
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве
Резкое понижение температуры на 10 градусов ожидается в столичном регионе 9 июля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 05:24