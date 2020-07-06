Общество

ИзвестияИзвестияНа Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»

На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510. Об этом сообщает пресс-служба «Росатома» в понедельник, 6 июля.
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В Приморье началось строительство атомного ледокола проекта «Лидер»

РБК05:58

Самый мощный в мире: строительство ледокола «Россия» началось на судоверфи «Звезда»

ТК Звезда03:18

Самый мощный в мире атомный ледокол начали строить в России

Взгляд.ру03:44

На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»

Известия03:44

Стартовало строительство самого мощного в мире атомного ледокола «Россия»

Московский Комсомолец03:33

На Дальнем Востоке началось строительство мощнейшего в мире ледокола «Россия»

Газета.Ru03:19

Началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола «Россия»

РИА Новости03:58
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Общество

Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса

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Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

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Двое танцоров из Барнаула участвуют в новом сезоне «Танцев» на ТНТ

Бибой и паппер представят краевую столицу на популярном шоу Двое барнаульцев пришли на кастинг "Танцев" на ТНТ, который состоялся в Новосибирске, рассказали телеканалу "Катунь 24" креативные продюсеры проекта Константин Обухов и Александр Романов.
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Директор Долиной ответил на критику ее заявления о нарушениях ПДД

Недавно по интернету распространился фрагмент программы «Сто вопросов взрослому», где принимала участие популярная российская певица Лариса Долина.
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Шоу-бизнес

Безработная певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном

Сама Семенова отказалась раскрывать журналистам причину, которая сподвигла взрослого мужчину жить вместе с мамой в однокомнатной квартире.
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Индия вышла на третье место в мире по числу зараженных. Первое место занимает США (2,8 млн), второе — Бразилия (1,6 млн).
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Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера «Украина» с Россией

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На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
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За сутки в Тульской области умерли 4 человека с коронавирусом

Как сообщил оперштаб Тульской области, в регионе зафиксированы новые смерти с подтвержденным COVID-19.
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Общество

Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
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Общество

Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку

Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA).
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Армия и оружие

Из-за обстрела в Горловке без воды остались более трех тысяч человек

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В Австрии подтвердили данные о гражданстве убитого выходца из РФ

Убитый в австрийском городе Герасдорф человек, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек, оказался гражданином России, выходцем из Чечни.
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В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

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Замглавы Минобрнауки не признает себя виновной в хищении 40 млн рублей

Источник "Интерфакса" сообщил, что в 2016 году именно Попов, работавший тогда главой департамента Минобрнауки, принимал решение о выделении 40 млн руб. Деньги выделялись в рамках госзаказа.
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Новый кроссовер Honda Breeze установил рекорд продаж в Китае

Напомним, что компания Honda представила кроссовер Breeze осенью 2019 года.
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Курс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая

Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей.
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Религия

Митрополит обвинил опального священника с судимостью во лжи ради получения сана

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил открытое письмо опальному лишенному сана священнику Сергию (Николаю Романову), в котором рассказал, как тот скрыл от Русской православной церкви свою судимость ради получения сана.
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Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
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Уровень крайней бедности снизился за год в России

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Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея

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Миллионы российских женщин получат доплату к основной пенсии

Российские пенсионерки могут подать документы на оформление денежной прибавки к основной сумме пенсии.
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Петросян подал в суд на юмориста Коклюшкина, оскорбившего его жену

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Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
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