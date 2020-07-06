Общество
ИзвестияНа Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»
На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510. Об этом сообщает пресс-служба «Росатома» в понедельник, 6 июля.
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Общество
Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса
Агентство отмечает, что информация о возможном закрытии Мурманска из-за напряженной ситуации с коронавирусом появилась в социальных сетях на минувших выходных.
Известия 02:14
Автоспорт
Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено
Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru вчера в 11:26
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 04 июля в 10:19
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста стрелявшему в коллег полицейскому
Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей полицейскому Алексею Смирнову и отправил его на новое рассмотрение.
Российская газета 05:59
Культура
Двое танцоров из Барнаула участвуют в новом сезоне «Танцев» на ТНТ
Бибой и паппер представят краевую столицу на популярном шоу Двое барнаульцев пришли на кастинг "Танцев" на ТНТ, который состоялся в Новосибирске, рассказали телеканалу "Катунь 24" креативные продюсеры проекта Константин Обухов и Александр Романов.
АМИТЕЛ 05:25
Шоу-бизнес
Директор Долиной ответил на критику ее заявления о нарушениях ПДД
Недавно по интернету распространился фрагмент программы «Сто вопросов взрослому», где принимала участие популярная российская певица Лариса Долина.
Discover24 04:09
Шоу-бизнес
Безработная певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном
Сама Семенова отказалась раскрывать журналистам причину, которая сподвигла взрослого мужчину жить вместе с мамой в однокомнатной квартире.
iReactor 05:16
Общество
Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом
Индия вышла на третье место в мире по числу зараженных. Первое место занимает США (2,8 млн), второе — Бразилия (1,6 млн).
Коммерсантъ 04:21
Здоровье
В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой
На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
Общество
За сутки в Тульской области умерли 4 человека с коронавирусом
Как сообщил оперштаб Тульской области, в регионе зафиксированы новые смерти с подтвержденным COVID-19.
Тульская пресса 03:44
Общество
Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ
Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
Общество
Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку
Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA).
Lenta.ru 05:18
Армия и оружие
Из-за обстрела в Горловке без воды остались более трех тысяч человек
РИА Новости 02:21
Происшествия
В Австрии подтвердили данные о гражданстве убитого выходца из РФ
Убитый в австрийском городе Герасдорф человек, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек, оказался гражданином России, выходцем из Чечни.
Известия 05:44
Происшествия
Замглавы Минобрнауки не признает себя виновной в хищении 40 млн рублей
Источник "Интерфакса" сообщил, что в 2016 году именно Попов, работавший тогда главой департамента Минобрнауки, принимал решение о выделении 40 млн руб. Деньги выделялись в рамках госзаказа.
Портал Поиск 04 июля в 13:56
Авто
Новый кроссовер Honda Breeze установил рекорд продаж в Китае
Напомним, что компания Honda представила кроссовер Breeze осенью 2019 года.
Тарантас Ньюс 04 июля в 03:27
Происшествия
ФСБ изъяла у курьеров 55 кг наркотиков
Коммерсантъ 04:58
Финансы
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая
Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей.
Российская газета 05:53
Религия
Митрополит обвинил опального священника с судимостью во лжи ради получения сана
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил открытое письмо опальному лишенному сана священнику Сергию (Николаю Романову), в котором рассказал, как тот скрыл от Русской православной церкви свою судимость ради получения сана.
Lenta.ru 04:35
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 05:07
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Религия
Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея
Москва, 6 июля 2020, 11:44 — REGNUM Музейный статус храма Святой Софии в Турции необходимо сохранить, заявил 6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
REGNUM 04:44
Общество
Миллионы российских женщин получат доплату к основной пенсии
Российские пенсионерки могут подать документы на оформление денежной прибавки к основной сумме пенсии.
Live24 05:17
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52