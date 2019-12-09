Экономика
РИА НовостиНа Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
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Армия и оружие
Испытания подлодки «Князь Владимир» успешно завершены
О завершении испытаний подводной лодки "Князь Владимир" официально заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Происшествия
В Чехии при стрельбе в больнице погибли четыре человека
По последним данным, в результате погибли четыре человека, двое тяжело ранены. Полиции пока не удалось задержать стрелка.
Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Политика
На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией
Говоря о возможном компромиссе, Аваков отметил, что Киев может получить контроль над границей «не за месяц до местных выборов, а за два дня».
Кино
Вышел первый трейлер новых «Охотников за привидениями»
Спорт
Российские гандболистки гарантировали себе выход в полуфинал ЧМ
Общество
В России уничтожили девять главарей террористов с начала года
Силовики в России с начала года уничтожили 32 боевика, в числе которых девять главарей террористов, задержан 41 главарь банд, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК в Москве.
Политика
Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины
Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.
Футбол
«Реал» может прервать аренду Лунина в «Вальядолиде»
«Реал» всерьез рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды вратаря Андрея Лунина в «Вальядолиде».
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Происшествия
В Баку горит крупный рынок стройматериалов
Пожар начался во вторник на рынке строительных материалов в столице Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
Происшествия
Суд оштрафовал ЧОП после стрельбы в колледже в Благовещенске
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал на 100 тыс. руб. частное охранное предприятие «Сириус-А», охранявшее местный колледж, в котором один из студентов 14 ноября устроил стрельбу.
Политика
Лидеры «нормандской четвёрки» приняли итоговое коммюнике
Президенты России, Украины, Германии и Франции приняли на саммите «нормандской четвёрки» в Париже итоговое коммюнике.
Политика
Трамп назвал слежку ФБР за его штабом попыткой госпереворота
Президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад генерального инспектора минюста США Майкла Хоровитца об обстоятельствах ведения сотрудниками ФБР слежки за окружением Трампа до и после выборов 2016 года.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Экономика
В России резко сократилось количество займов до зарплаты
В третьем квартале у МФО сократились не только краткосрочные займы, но и общее количество выданных кредитов.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Общество
Здоровая девочка пять лет живет в клинике из-за родителей
На Севастопольском проспекте в частной клинике со дня рождения живет пятилетняя девочка.
Политика
«Нормандская четверка» договорилась по Донбассу
Следующую встречу лидеры «нормандской четверки» намерены посвятить вопросу проведения местных выборов в Донбассе.
Происшествия
В мэрии Владивостока сообщили об обысках
«Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации Владивостока выявили факты нарушений, допущенных юридическим лицом при ремонте дорог в городе в 2018 году», — говорится в сообщении.
Единоборства
Квинтон Джексон пообещал нокаут в поединке с Федором Емельяненко
Американский боец ММА Квинтон Джексон убежден, что поединок против Федора Емельяненко, который пройдет в Японии, не дойдет до судейского решения.
Спорт
Мария Ласицкене раскритиковала Минспорта и ОКР за бездействие
Общество
Рекламодатели попросили предоставлять им данные о зрителях ТВ в больших городах
Рекламодатели просят, чтобы им поступали отдельные данные по аудитории городов с населением больше и меньше 100 тыс. человек, сообщает РБК со ссылкой на письмо.
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Шоу-бизнес
Сати Казанова призналась в употреблении наркотиков
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.